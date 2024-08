Krejčík má za Stropnického náhradu. S marketérem vyrazili do kina

Krejčík o svém soukromí už moc nemluví, nedávno ale fanouškům na sociálních sítích přiznal, že opět prožívá šťastné období. Mimo jiné dopsal druhou knihu, která by měla vyjít ještě letos.

Daniel Krejčík a Tomáš Jirka se spolu ukázali už před pár měsíci na akci Ples Sobje, kterou organizátoři charakterizovali jako maškarní zábavu a plesání s dovětkem: Když se na půl cesty potká berlínská párty a vídeňský ples.

Herec začátkem roku oznámil, že se rozešel s Matějem Stropnickým. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika je už několik měsíců minulostí, podle informací Blesku za to může nevěra se ženou, které se měl dopustit bývalý šéf Strany zelených.

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík (křest knihy Nadělení, Praha, 2. listopadu 2022)

Přesto se ale Krejčík na zámek vrátil, aby odehrál představení na divadelním festivalu, který vymyslel a který letos oslavil šestý ročník. Herec přiznal, že má ze společného hraní na zámku zvláštní mix pocitů.

„Sem tam mě ještě navštíví pocit prázdnoty po tom nejneobyčejnějším dobrodružství, co jsem s Matějem na zámku doposavad zažil. Přirozeně, upřímně. Co se Matěje týká, snažíme se vycházet. Ta fráze ‚zůstáváme přátelé‘ je zaprvé dost často hodně neupřímná, navíc si myslím, že k ní vede docela dlouhá cesta, než se každý bývalý pár v těch nových botách naučí chodit. Už z nich taky máme pár bolavých puchýřů. Ale snažíme se,“ napsal na Instagramu.

Uvedl, že v divadle hraje až nápadně moc her o smíření, odpouštění, a to jak odpuštění sobě, tak druhým. „Byl bych přece úplný pitomec, kdybych se o to sám nesnažil. Lehko se mi tam jezdit nebude, ale když se něčeho bojíš, tak si na to sáhni. A vím, proč to dělám,“ přiznal tenkrát.