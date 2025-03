„Poprvý jsem potkal lásku na první pohled. Napsal bych, že i naposled. Ale to by byla lež, protože se každý ráno a večer zamilovávám znova a víc. Všechno, co jsem si vždycky přál, se jmenuje Jiřa. Je to nejlepší kluk v celý mléčný dráze. Alespoň pro mě,“ začal Daniel Krejčík svůj příspěvek na Instagramu.

Přidal příběh o tom, jak ho přítel přiměl k tomu lézt v noci na skály.

„Lezl jsi někdy po skalách?“

„Ne. Bojím se výšek, toho, že nebudu mít dost velkou sílu se přitáhnout, když spadnu a něco si zlámu, dobijou mě producenti ze tří televizí zároveň…“

„Já Tě budu jistit, když mi budeš věřit. Pojďme lézt teď, bude to takový naše dobrodružstvíčko.“

(Ano, když mi navrhuje nějakou šílenost, mluví ve zdrobnělinách, hlavně slovo „dobrodružstvíčko“ a „zážiteček“ jsou často věci mezi životem a smrtí - já se toho nezbavim).

„Vždyť je noc, Jiřo!“

„Tak aspoň neuvidíš nic z toho, čeho se bojíš, jenom budeš vnímat mě. Připnu si Tě.“

„A tak jsem vylezl na skálu. Pokořil jsem strach. Hlavně z lásky. Hodně jsem hysterčil, ale fakt to bylo nádherný. Nebe mi nikdy nepřišlo tak blízko jako s Jířou. Ani v pohřebce,“ napsal herec, který má na kontě i dvě knihy.

Přidal i pár informací o svém příteli. „Napsal krásnou knížku, čteme si ji před spaním. Vybudoval nádhernou školu, kterou řediteluje. Když jsem ho tam v ní viděl poprvý, jak o přestávkách metá hvězdy s dětma v ředitelně, došlo mi, jak se mi v něm plní všechna přání - velkej kluk, ze kterýho čiší láska k dětem a obrovská vášeň pro všechno kolem něj,“ prozradil herec.

„Láska je. Někdy přijde, když ji vůbec nečekáte, ale když umíte poslouchat své srdce a lásku kolem sebe zavětříte…vyplatí se pak vykašlat se na všechny strachy a pustit ji společně dál,“ dodal. „Takže prostě máme poměr. A protože to není jen pan ředitel, ale i učitel čeština/dějepis, tak mě dovzdělal: Poměr máme stupňovací a pamatuj si k němu letopočet: napořád.“

Jiří Vymětal je spoluautorem publikací o globálním rozvojovém vzdělávání, učebnice Etická výchova, autorem cestopisu Cesta polem hvězd a držitelem ocenění Ředitel roku 2018/19.

K novému vztahu Krejčíkovi popřáli kolegové Veronika Arichteva, Beata Kaňoková, Jana Bernášková, Sandra Nováková, Jitka Schneiderová, Anna Julie Slováčková a také Jan Cina. „Přeju a závidím. Upřímně. Dohromady. Držte se!“ napsal herec v komentářích.

Daniel Krejčík v lednu potvrdil, že se po několika měsících rozešel s marketérem Tomášem Jirkou. Spolu se ukázali loni na akci Ples Sobje, kterou organizátoři charakterizovali jako maškarní zábavu a plesání s dovětkem: Když se na půl cesty potká berlínská párty a vídeňský ples. Pak v létě spolu ruku v ruce vyrazili na premiéru filmu Šimona Holého Hello, Welcome do pražského kina Přítomnost. Poté se herec, který si své soukromí více střeží, novým vztahem už netajil.

Krejčík začátkem roku 2024 oznámil, že se rozešel s Matějem Stropnickým. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika je už několik měsíců minulostí, podle informací Blesku za to mohla nevěra se ženou, které se měl dopustit bývalý šéf Strany zelených.

Bývalý politik a novinář Matěj Stropnický do svých devatenácti let randil se ženami. V říjnu 2017 veřejně potvrdil, že je gay. Několik let předtím to oznámil doma. Jeho tehdejší nevlastní matka Veronika Žilková to přijala s pochopením, u otce Martina Stropnického prý narazil.