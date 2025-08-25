Odchody někdy bývají těžké, říká Krejčík k rozlučce se zámkem a Stropnickým

Přestože se rozešli, objevovali se bok po boku v rámci divadla na zámku v Osečanech. Herec Daniel Krejčík ale hrál v Kalifornské mlze s expartnerem Matějem Stropnickým naposledy. Rozloučil se také se zámkem, který kdysi spolu koupili a opravovali.

„Dnes večer naposledy. Naposledy se postavím na jeviště zámku, který byl kdysi mým domovem. Sedm let jsme tu s Matějem žili, pracovali, hádali se, smáli, opravovali, snili. Z ruiny jsme krok po kroku vytvářeli místo, které začalo znovu dýchat a které si našlo nové příběhy,“ začal Daniel Krejčík svůj nedělní příspěvek na Instagramu.

„Pak se naše cesty rozešly. Já odešel, ale k zámku jsem se pořád vracel – jako herec na letní scénu, jako někdo, kdo ještě neuměl zavřít dveře. Dnes se loučím. Je to zvláštní rituál – stát tu naposledy, slyšet potlesk, vědět, že kus mého života je vepsaný do jednoho určitého místa, mojí knihy Nadělení o tomhle neobyčejném zámeckém dobrodružství,“ pokračoval.

„Chci poděkovat Matějovi, že s tím nápadem koupit si rozpadlý zámek za mnou kdysi přišel. A že v tom pokračuje dál. Je to těžká a nikdy nekončící práce a já si vážím toho, že v opravách pokračuje, i když už jdeme každý jinou cestou,“ napsal herec, který nyní tvoří pár s ředitelem školy Jiřím Vymětalem.

„Místa v sobě nesou paměť. Nejsou to jen zdi a trámy, ale otiskují se do nich roky práce, energie, vášně i bolesti. Když jsem ten zámek s Matějem opravoval, dával jsem mu kus sebe – a vím, že si mě v sobě uchová. Každá zeď si pamatuje smích i ticho, hádky, doteky i vůně. A když odněkud odcházíme, vždycky máme pocit, že si bereme jen část toho, co jsme na tom místě získali, zatímco zbytek zůstává navždy mezi zdmi,“ zamyslel se herec.

„Loučím se nejen se zámkem, ale i se sebou tehdejším – s klukem ze zámku, který byl zamilovaný, plný víry, nadšení a chtěl něco budovat.
Odchody někdy bývají těžké i proto, že neopouštíme jen člověka nebo místo, ale i určitou tehdejší verzi sebe sama,“ dodal. „Odcházím s vědomím, že kus mě tu vždycky zůstane. Vstříc krásnému novému začátku nové kapitoly s někým, kdo mě pevně drží za ruku. Tak zavírám dveře, dnes večer se naposledy klaním – a vím, že tohle nadělení ve mně zůstane navždy v mých kořenech.“

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík

Herci pod příspěvkem fanoušci přáli všechno dobré. Vzkaz mu nechala také jeho kolegyně Vanda Hybnerová. „Po zámku může už přijít jen nebeská brána,“ napsala a přidala emotikon s polibkem.

Daniel Krejčík a Matěj Stropnický začátkem roku 2024 oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.

Odchody někdy bývají těžké, říká Krejčík k rozlučce se zámkem a Stropnickým

