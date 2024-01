Krejčík se rozešel se Stropnickým kvůli nevěře se ženou, píše bulvár

„Já se o tom nechci bavit, promiňte, omlouvám se,“ cituje Daniela Krejčíka Blesk, podle jehož informací se herec odstěhoval ze zámku.

Matěj Stropnický na dotaz redakce iDNES.cz zatím nereagoval.

Krejčík na sociálních sítích naposledy sdílel společnou fotografii se Stropnickým v září 2023, kdy jeho partner slavil 40. narozeniny. „Mates má dneska narozeniny. Je mu mnohem víc než na kolik vypadá. Žijeme spolu už sedmým rokem, umíme to, když je zalito sluncem, i když je (uvnitř v zámeckým obýváku) −7 stupňů. A když to neumíme, tak se aspoň jeden od druhýho učíme. Navzdory tomu, že už je dospělej, tak se furt něco učí – naučil se opravovat zámky, hrát divadlo, žít s herečkou, s oslem a do toho furt něco chytrýho čte,“ začal tenkrát svůj příspěvek.

„Přeju Ti, ať se Ti plní sny, ať se rozhoduješ správně, ať máš pořád co číst a ať Tě čím dál tím víc lidí vidí mejma očima. A ať seš co nejčastějc jen tak obyčejně rád. A až budeš prezident zeměkoule, ať máš pořád čas si se mnou před spaním nahlas číst knížky, vymejšlet výlety a jezdit vlakem. Dostaneš za to ode mě buchty. Nebo polárku… jeden diapozitiv z naší někdejší báječné dovolené vlakem do Itálie, kterou mám moc rád hlavně proto, že jsme na ní oba šťastný jen tak spolu. Tak si to dej na tapetu!“ dodal.

Krejčík a Stropnický v roce 2018 přesídlil do Osečan na Příbramsku. Tam se ujali zchátralého zámečku, za který zaplatili 12 milionů, a pustili se do jeho záchrany. Na zámku také pořádali divadelní festival. V průběhu roku 2021 se pár zúčastnil reality show Výměna manželek, herec byl v rodině se šesti dětmi.

Bývalý politik a novinář Matěj Stropnický do svých 19 let randil se ženami. Veřejně potvrdil, že je gay, v říjnu 2017. Několik let předtím to oznámil doma. Jeho tehdejší nevlastní matka Veronika Žilková to přijala s pochopením, u otce Martina Stropnického ale prý narazil.

„Praha je malá a já věděla o dva roky dříve než Martin, že Matěj je homosexuál. Mlčela jsem. Když mu to pak Matěj řekl, byl z toho v šoku,“ uvedla herečka ve své knize Dělte dvěma.