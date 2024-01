Nechceme o těch věcech mluvit, říká Daniel Krejčík k rozchodu se Stropnickým

Daniel Krejčík se na premiéře nového seriálu Vytoč mého agenta, kde byly odvysílány jeho první díly, svěřil s vtipnou historkou z castingu. „Když jsem šel na kamerovky na roli v tomto seriálu, měl jsem v té době podle mě asi nejhorší chřipku svého života. Než jsem šel na casting, tak jsem se dole v autě úplně legálně zfetoval. Myslím, že jsem v sobě měl tolik medikamentů, že jsem díky tomu neměl žádnou trému a ten casting jsem vyhrál,“ popsal se smíchem Daniel Krejčík v rozhovoru pro pořad Showtime.

O herci se v posledních dnech píše také v souvislosti s rozchodem s jeho dlouholetým partnerem Matějem Stropnickým.

„V průběhu našeho společného života jsme sdíleli spoustu věcí. Ale já nechci mít pocit, že musím sdílet úplně všechno. Některé věci jsou už za nějakou mou osobní hranicí intimity a nechci je sdílet. Lidé mají svých starostí dost, proč jim cpát ještě svoje. Zároveň jsme se domluvili, že o těch věcech mluvit nechceme a nebudeme. A kdo je třeba taky trochu smutný, ať si zapne seriál Vytoč mého agenta a ten ho rozveselí,“ dodal.

Matěj Stropnický a Daniel Krejčík (křest knihy Nadělení, Praha, 2. listopadu 2022)

Daniel Krejčík a Matěj Stropnický spolu byli skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika je minulostí, podle informací Blesku za to může nevěra se ženou, které se měl dopustit bývalý šéf Strany zelených. Stropnický ani Krejčík na dotazy redakce iDNES.cz nereagovali.

Bývalý politik a novinář Matěj Stropnický do svých devatenácti let randil se ženami. V říjnu 2017 veřejně potvrdil, že je gay. Několik let předtím to oznámil doma. Jeho tehdejší nevlastní matka Veronika Žilková to přijala s pochopením, u otce Martina Stropnického prý narazil.

„Praha je malá a já věděla o dva roky dříve než Martin, že Matěj je homosexuál. Mlčela jsem. Když mu to pak Matěj řekl, byl z toho v šoku,“ uvedla herečka ve své knize Dělte dvěma.

