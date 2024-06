Krejčík se vrátí na zámek za Stropnickým. Lehko se mi tam jezdit nebude, říká

„Když jsem odcházel od Matěje, nechtěl jsem, aby se tím ohrozilo to, co jsme vybudovali a milovali. Na zámek jezdilo hodně lidí na prohlídky, založil jsem na něm divadelní festival, který by měl letos oslavit šestý ročník. A taky oslaví,“ začal Daniel Krejčík svůj příspěvek na Instagramu.

Herec přiznal, že má ze společného hraní na zámku zvláštní mix pocitů. Je to už tři čtvrtě roku, kdy se tam nevrací jako domů. „Sem tam mě ještě navštíví pocit prázdnoty po tom nejneobyčejnějším dobrodružství, co jsem s Matějem na zámku doposavad zažil. Přirozeně, upřímně. Co se Matěje týká, snažíme se vycházet. Ta fráze ‚zůstáváme přátelé‘ je zaprvé dost často hodně neupřímná, navíc si myslím, že k ní vede docela dlouhá cesta, než se každý bývalý pár v těch nových botách naučí chodit. Už z nich taky máme pár bolavých puchýřů. Ale snažíme se,“ napsal.

Uvedl, že v divadle hraje až nápadně moc her o smíření, odpouštění, a to jak odpuštění sobě, tak druhým. „Byl bych přece úplný pitomec, kdybych se o to sám nesnažil. Lehko se mi tam jezdit nebude, ale když se něčeho bojíš, tak si na to sáhni. A vím, proč to dělám,“ přiznal.

Dodal, že ví, jak je divadelní festival pro zámek důležitý. Také ze vstupného se totiž platí jeho rekonstrukce. I proto herec odehraje bez nároku na honorář třikrát představení Kalifornská mlha, kde hraje s Matějem Stropnickým a třikrát Všechny báječné věci, kde hraje sám. „Myslím, že omladit fasádu furt potřebuje víc zámek než já,“ uvedl a dodal, že nechce být člověkem, co pálí mosty a šlape po všem hezkém, co vzniklo. „Matěj celý léto sám připravil, program, termíny, web, vstupenkový systém, hosty, plakáty…myslím, že je to borec. S obdivem koukám na to, jak se o zámek stará.“

Daniel Krejčík a Matěj Stropnický spolu byli skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika je minulostí, podle informací Blesku za to může nevěra se ženou, které se měl dopustit bývalý šéf Strany zelených.

Bývalý politik a novinář Matěj Stropnický do svých devatenácti let randil se ženami. V říjnu 2017 veřejně potvrdil, že je gay. Několik let předtím to oznámil doma. Jeho tehdejší nevlastní matka Veronika Žilková to přijala s pochopením, u otce Martina Stropnického prý narazil.

„Praha je malá a já věděla o dva roky dříve než Martin, že Matěj je homosexuál. Mlčela jsem. Když mu to pak Matěj řekl, byl z toho v šoku,“ uvedla herečka ve své knize Dělte dvěma.