Náročné období, musím si chránit intimitu. Daniel Krejčík komentuje spekulace o krizi

„Poslední dny mi píše opravdu hodně lidí, včetně novinářů. Chápu to. Příběhy táhnou. A já jsem jich o sobě řekl hodně. Možná víc, než bych zpětně chtěl. Ale nikdo nemá právo chtít vědět víc, než sám chci říct,“ začal herec svůj příspěvek v příbězích na Instagramu.
„Procházím si náročným obdobím a potřebuju si chránit vlastní intimitu. K soukromým záležitostem se nebudu nijak veřejně vyjadřovat. Nepřeji si, aby se kvůli komukoliv probíraly veřejně. V tuto chvíli potřebuji především klid a prostor, abych si mohl srovnat osobní věci a dát se do pořádku. Děkuji za citlivost, respekt,“ dodal.
Spekulace o problémech se v bulváru objevily před časem, když herec na čas na sociálních sítích smazal společné fotky s ředitelem školy. Později je vrátil. Přestože po svatbě používal jméno Daniel Vymětal Krejčík, nyní se vrátil ke svému původnímu bez partnerova příjmení.
Herec a pedagog se vzali loni. První svatbu měli počátkem srpna 2025 a oddávala je matrikářka a místostarostka. Druhá svatba se konala o pár týdnů později v bývalém církevním zařízení Červený kostel v Olomouci a oddávala je farářka Martina Viktorie Kopecká, známá také z taneční show StarDance.
Krejčík před Jiřím Vymětalem chvíli chodil s marketérem Tomášem Jirkou. Předtím skoro sedm let tvořil pár s bývalým politikem Matějem Stropnickým. Začátkem roku 2024 ale oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.
|
1. září 2025