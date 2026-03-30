Náročné období, musím si chránit intimitu. Daniel Krejčík komentuje spekulace o krizi

  12:40
Herec Daniel Krejčík se rozhodl reagovat na spekulace, které se v bulváru objevily v souvislosti s jeho partnerem Jiřím Vymětalem. Poprosil o respektování svého soukromí a přiznal, že prochází náročným obdobím.
Hostem pořadu Rozstřel je herec Daniel Krejčík. | foto: Radek Vebr, MAFRA

Daniel Krejčík se vyjádřil na sociálních sítích. (30. března 2026)
Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)
„Poslední dny mi píše opravdu hodně lidí, včetně novinářů. Chápu to. Příběhy táhnou. A já jsem jich o sobě řekl hodně. Možná víc, než bych zpětně chtěl. Ale nikdo nemá právo chtít vědět víc, než sám chci říct,“ začal herec svůj příspěvek v příbězích na Instagramu.

„Procházím si náročným obdobím a potřebuju si chránit vlastní intimitu. K soukromým záležitostem se nebudu nijak veřejně vyjadřovat. Nepřeji si, aby se kvůli komukoliv probíraly veřejně. V tuto chvíli potřebuji především klid a prostor, abych si mohl srovnat osobní věci a dát se do pořádku. Děkuji za citlivost, respekt,“ dodal.

Spekulace o problémech se v bulváru objevily před časem, když herec na čas na sociálních sítích smazal společné fotky s ředitelem školy. Později je vrátil. Přestože po svatbě používal jméno Daniel Vymětal Krejčík, nyní se vrátil ke svému původnímu bez partnerova příjmení.

Herec a pedagog se vzali loni. První svatbu měli počátkem srpna 2025 a oddávala je matrikářka a místostarostka. Druhá svatba se konala o pár týdnů později v bývalém církevním zařízení Červený kostel v Olomouci a oddávala je farářka Martina Viktorie Kopecká, známá také z taneční show StarDance.

Krejčík před Jiřím Vymětalem chvíli chodil s marketérem Tomášem Jirkou. Předtím skoro sedm let tvořil pár s bývalým politikem Matějem Stropnickým. Začátkem roku 2024 ale oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

Pařila s tátou, příjmení si vzala mámy. Lola Rolins slaví 18 a ukázala fotky z dětství

Laura Homolová

Dcera zpěvačky Dary Rolins a hudebníka Matěje Homoly Laura, které se přezdívá Lola, je dospělá. Své 18. narozeniny slavila v luxusní pražské restauraci nedaleko Karlova mostu. Na sociálních sítích se...

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

Spím napojená na přístroj, žíly rozpíchané jak řešeto, popsala Laďka Něrgešová

Laďka Něrgešová 8. března 2026 na Instagramu: „Tak hezký víkend s MDŽ!...

Laďka Něrgešová otevřeně promluvila o svém nejtěžším životním období. Na svém Instagramu popsala každodenní realitu léčby nádoru mozku. I když je moderátorka psychicky a fyzicky vyčerpaná, snaží se...

StarDance 2026 oznamuje první jména. Potvrzená je známá zpěvačka

Moderátoři, porota a soutěžící StarDance XI (2021)

StarDance letos slaví 20 let od prvního uvedení v České televizi (ČT) a diváci už jsou zvědaví, na koho ze známých hvězd se mohou těšit. ČT zatím potvrdila první účastnici, kterou je zpěvačka Marta...

Instagram se ponořil do devadesátek. Celebrity ukazují, jak vypadaly za mlada

Hlavní představitelé populárního amerického seriálu z 90. let s názvem Blossom....

Nový virální trend „Mom, what were you like in the ’90s?“ přináší fotky a videa celebrit z doby, kdy hrály v legendárních seriálech a filmech. Reese Witherspoonová, Mayim Bialiková nebo Drew...

30. března 2026  11:44

Svobodná maminka Martina dostala v Naked Attraction rovnou nabídku k sňatku

Martina v Naked Attraction

Žádost o ruku v nahé seznamce ještě nikdy nebyla a to ani v zahraničních verzích. Pro svobodnou maminku Martinu (32) to bude také rozhodující faktor při výběru z nahých mužů. Touží po zralém...

30. března 2026  11:11

Mikrofon mění za taneční boty. Ve StarDance zatančí zpěvačka Marta Jandová

Marta Jandová ve StarDance XIV (2026)

První oficiálně potvrzenou soutěžící letošní StarDance je zpěvačka Marta Jandová (51). Čtrnáctý ročník taneční show začne letos na podzim. Ostatní jména VIP tanečníků televize zatím tají.

30. března 2026  10:02

Partnerku už nemám, oznámila rozchod s přítelkyní herečka Jitka Smutná

Herečka Jitka Smutná (Karlovy Vary, 2024)

Herečka Jitka Smutná (73) prožívá další výraznou osobní změnu. Rozešla se s partnerkou, se kterou nějaký čas sdílela společný život. Důvody rozpadu vztahu si nechává pro sebe, své soukromí si...

30. března 2026  9:23

Fungující manželství? Chce to hlavně toleranci a humor, říká Jana Švandová

Jana Švandová

Jana Švandová (78) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o vnímání krásy u žen a mužů i o receptu na šťastné a fungující manželství. Podle herečky je důležité hlavně umět ocenit partnera, být...

30. března 2026

Nohy měl rozedrané do krve, ale běžel dál. Uhlík překvapil i Březinu

Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

„Sako mám od Blažka a kalhoty s košilí od Galarda. Já to recykluji, měl jsem to na sobě už minulý rok,“ hlásil Filip Březina na Českém lvu. Před čtyřmi měsíci dotočil pro Oneplay šestidílnou sérii...

30. března 2026

Zhroutil se mi život, teď se snažím jít štěstí naproti. Otevřená zpověď Jana Šťastného

Premium
Jan Šťastný

Zažil rodinné trable i náročný rozvod, přiznává, že se mu tehdy zhroutil svět a sebelítost občas utápěl v alkoholu… Ale to vše je pryč. „Cítím se mladší, než jsem se cítil před dvaceti lety,“ říká...

29. března 2026

Manželství mám trvanlivé, protože muž je kreativní, říká Iva Hüttnerová

Iva Hüttnerová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (březen 2026)

Herečka, spisovatelka, malířka Iva Hüttnerová (77) je vdaná podruhé. Se svým druhým manželem Petrem Mändlem je šťastná už 44 let. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradila, v čem tkví tajemství jejich...

Myslela jsem, že je to můj konec, popsala Ornella mimoděložní těhotenství

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová ve svém dokumentu Ornella Life promluvila o nejtěžších chvílích života, kdy se týden po porodu dcery musela vrátit na sál na urgentní břišní operaci kvůli nálezu pod žebry. Tehdy...

29. března 2026

Jsme rodina, hlásí Kamila Nývltová. Zveřejnila snímek novorozených dvojčat

Na křtu nové písně „Slovem tě chráním“ Kamila Nývltová s partnerem Eddiem...

Zpěvačka Kamila Nývltová (36) porodila ve čtvrtek dvojčata a v neděli zveřejnila jejich snímky na sociální síti. Se snoubencem Eddiem Ramadamem jim vybrali jména Jasmína a Eliana.

29. března 2026

