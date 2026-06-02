„Některé věci se strašně těžko přiznávají. Zvlášť veřejně. Dlouho jsem přemýšlel, jestli to vůbec napsat. Bál jsem se selhání, přiznání toho, že jsem se spletl. Ale už chci mít pocit, že už i tohle mám za sebou, abych mohl svobodně fungovat. A vzhledem k tomu, co jsem všechno sdílel předtím, i tuhle hořkou pilulku na závěr musím spolknout. Rozvádím se,“ začal Daniel Krejčík svůj příspěvek na Instagramu.
„Ze svého soukromí jsem v posledním roce sdílel víc, než bylo rozumné. V zamilovanosti, nadšení a víře, že když člověk potká něco výjimečného, chce se o to podělit s celým světem. Mrzí mě, že jsme některé lidi nechal věřit pohádce, které jsme sám věřil taky,“ pokračoval.
Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká
„Po svatbě jsem postupně zjistil, že náš vztah není tím bezpečným místem, za které jsem ho považoval. To, co jsem v něm za poslední měsíc zažil, bylo daleko za hranicí toho, co si pod láskou představuji. Mrzí mě, že jsme některé vlastní hranice začal brát vážně až ve chvíli, kdy byly dávno překročené.“
Dodal, že žádné detaily k tomu říkat nechce. Jsou věci, které do veřejného prostoru prostě nepatří. Některé příběhy mají podle něj zůstat za zavřenými dveřmi.
„A já si přeju tuhle životní kapitolu projít slušně. Především bych byl rád, aby už byla za mnou. Svoje soukromí už takhle otevřeně sdílet nechci. Byla to jedna z lekcí, za kterou jsem zaplatil víc, než bych si přál. Život jde dál - čekají mě mise s UNICEFem, nová knížka, zkoušíme muzikál Klan Baťa a spousta práce, co má smysl. I na sobě. Budu se teď učit hodně to, komu dávat svou důvěru a zkoušet se líp koukat, jestli je ve správných rukou,“ dodal.
Poděkoval všem, kteří stáli vedle něj ve chvílích, kdy to potřeboval. Poprosil o respekt soukromí, ke všem zúčastněným.
Spekulace o problémech se v bulváru objevily před časem, když herec na čas na sociálních sítích smazal společné fotky s ředitelem školy. Později je vrátil. Přestože po svatbě používal jméno Daniel Vymětal Krejčík, nyní se vrátil ke svému původnímu bez partnerova příjmení.
Herec a pedagog se vzali loni. První svatbu měli počátkem srpna 2025 a oddávala je matrikářka a místostarostka. Druhá svatba se konala o pár týdnů později v bývalém církevním zařízení Červený kostel v Olomouci a oddávala je farářka Martina Viktorie Kopecká, známá také z taneční show StarDance.
Krejčík před Jiřím Vymětalem chvíli chodil s marketérem Tomášem Jirkou. Předtím skoro sedm let tvořil pár s bývalým politikem Matějem Stropnickým. Začátkem roku 2024 ale oznámili, že se rozešli. Byli spolu skoro sedm let, koupili a opravovali zámek v Osečanech a objevili se společně jako pár i ve Výměně manželek. Vztah herce a bývalého politika údajně skončil kvůli nevěře se ženou, které se měl dopustit někdejší šéf Strany zelených.
10. září 2025