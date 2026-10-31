Morávková: Od chlapa se neodchází, když nemáš jiného, radila mi Hegerová

S Petrem Maláskem vás považují za jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Co na to říkáte?
Nejstabilnější je dobrý. Ale my jsme s Petrem na začátku vztahu, což je před třicet lety, dostali jinou nálepku. My jsme vyhráli anketu nejnudnější pár! No a ty páry, které tam byly kolem nás, nebyly nudné, ale už spolu nejsou.
Váš manžel spolupracoval s Hanou Hegerovou. Jak na ni vzpomínáte? Dávala vám nějaké rady do života, které nosíte dodneška v hlavě?
Paní Hegerová byla úžasná dáma, skvělá zpěvačka, krásný člověk, noblesní dáma. Ona třeba říkala takovou radu: „Od chlapa se neodchází, když nemáš jiného.“ Ale není to myšleno jenom na chlapa, ale třeba i na práci. Že nemáš odejít z práce, pokud nemáš jinou. Dávala mi někdy rady. A nejenom mně.
Myslíte si, že jste v jistém ohledu velká diplomatka? Když jste schopná mít takhle dlouholeté manželství?
Myslím, že každá manželka umí být diplomatka. Každá.
Když se ohlédneme do vaší televizní tvorby, tak tam je jeden devadesátkový zářez, a to Arabela. Jak na tohle natáčení vzpomínáte?
Bylo to pokračování Arabely. Moc ráda vzpomínám na pana režiséra Václava Vorlíčka. Měla jsem tam možnost spolupracovat s Valérií Kaplanovou, která už není mezi námi, a to byla skvělá herečka.
Moderujete, ale taky hodně hrajete. Jednu dobu jste byla na televizní obrazovce jako doma. Bylo to náročné období?
Ne. Herectví je krásné, že můžete i hrát divadlo, i točit filmy, seriály, pohádky, dabovat, pracovat v rozhlase. Právě to se mi na něm taky líbí, že je to takhle pestré.
Jaký benefit má to, že vlastně dítě odroste?
Synovi je dvacet osm, tak už odrostl hodně. Máme asi na sebe s Petrem víc času, i když my tak hodně pracujeme, že stejně toho času moc nemáme.
Jste skutečně workoholik, který si všechno hlídá?
Myslím si, že jsem workoholik. Hodně pracovitý je i můj manžel. A mám tu kliku, že si o práci doma i rádi povídáme. Vzájemně si přejeme. Petr je můj první divák, pokud může, tak jde na premiéru. Já, pokud můžu, tak zase jdu na Petrův koncert, takže jsem zase jeho první posluchač.
Jste „produktově vděčná“ dáma. Máte svoji řadu kabelek a jakékoliv brýle, které si dáte, vám sluší. Existují ale nějaké, které byste si nevzala?
Jste strašně hodný a laskavý. Navážu na to, co jste říkal. Já těch spoluprací nemám moc, ale mám je dlouhodobé. Ženy, které mě sledují, vidí, že to, co propaguju, opravdu nosím. Ať jsou to zmiňované kabelky, nebo brýle. Určitě jsou brýle, které mi nesluší. Ale proč bych si je brala? Beru si brýle, které mi sluší. (smích)
Potkáváme se na akci s halloweenskou tematikou. Jaký vztah máte k tomuto americkému svátku?
Vlastně jediný Halloween prožívám tady pracovně, protože se přiznávám, že u nás doma ho opravdu neslavíme. Je to americký svátek. Mně nevadí, když to někdo slaví, ale my doma ne. Nikdy jsme neslavili, a asi slavit ani nebudeme.