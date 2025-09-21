Dan Brown si vezme o 27 let mladší ženu, podle exmanželky byla jeho milenkou

Americký spisovatel Dan Brown (61), který proslul románem Da Vinciho kód, se chystá oženit s Judith Pietersenovou (34), nizozemskou trenérkou koní, která je o sedmadvacet let mladší než on. Podle bývalé manželky Browna, malířky a historičky umění Blythe Newlonové (72), ji někdejší manžel s touto výrazně mladší ženou a mnoha dalšími milenkami podváděl. To však spisovatel popřel.
Spisovatel Dan Brown a jeho snoubenka Judith Pietersenová (Praha, 19. září 2025)

V nejnovějším románu Tajemství všech tajemství, který se odehrává v Praze, Dan Brown potvrdil svůj současný vztah, když v knize napsal věnování „mé snoubence Judith Pietersenové“.

O té se před lety zmínila už spisovatelova bývalá žena Blythe, která uvedla, že ji manžel v průběhu vztahu opakovaně podváděl s jinými ženami. Rok po rozvodu podala na Browna žalobu, ve které uvedla, že její bývalý muž vedl dvojí život a měl mnohočetné aféry, během nichž tajně utrácel jejich společný majetek.

Konkrétně jmenovala kadeřnici, osobní trenérku, domovnici z jejich karibského prázdninového domu, a právě také Judith Pietersenovou. V žalobě stálo: „Dan po řadu let tajně odčerpával prostředky z našeho společného majetku, alespoň zčásti k financování vlastních aktivit se svými milenkami včetně mladé trenérky koní žijící v Nizozemsku.“

Manželé Dan Brown a Blythe Newlonová uzavřeli sňatek v roce 1997 a rozvedli se v roce 2019 po jednadvaceti letech manželství. Brown tehdy veřejně řekl, že bez své ženy by své celosvětově úspěšné knihy nenapsal a označil ji za „bezpochyby nejúžasněji talentovanou ženu, jakou kdy poznal.“

Žil dvojí život, financoval čtyři milenky, tvrdí exmanželka Dana Browna

Blythe tehdy naopak uvedla: „Stále jsem se snažila vstřebat šokující pravdu, kterou mi během rozvodu zatajil, že Dan během našeho manželství vedl dvojí život, a přitom se pak vždy vracel domů ke mně. Věřila jsem tomuto muži po desetiletí, vnímala jsem ho jako lásku svého života. Tak tvrdě jsme spolu pracovali, abychom vybudovali něco smysluplného. Neznám muže, kterým se Dan postupem času stal. Je čas odhalit jeho podvod a zradu.“

Dan Brown a Blythe Newlonová Brownová (filmový festival v Cannes, 17. května 2006)

Podle deníku The Mail se Brown a Pietersenová poznali před více než deseti lety, kdy Judith přijela do jejich domu v New Hampshire trénovat koně. O jedenáct let starší exmanželka Browna tvrdí, že milostný vztah začal, když Judith po operaci ramene pobývala v jejich domě.

Spisovatel měl podle jeho exmanželky svou výrazně mladší partnerku zahrnovat drahými dary, mezi nimiž byl automobil, hřebec v hodnotě v přepočtu více než 7 milionů korun, přepravní vůz pro dva koně a například i úhrada renovace jejího bytu v Nizozemsku.

Blythe uvedla, že vztah Browna a trenérky koní se rozvinul už v době, kdy bylo Judith teprve kolem dvaceti let. Brown však trvá na tom, že jeho vztah s Pietersenovou začal až poté, co jeho manželství s Blythe existovalo jen formálně.

21. září 2025

