Jsem hetero, ale tvořím obsah pro gaye, říká o pornu herec z Disney seriálů

Přestože se Dan Benson na svém profilu nijak nestydí odhalovat, jsou i věci, do jakých se údajně nikdy pouštět nehodlá. Konkrétně zavrhuje možnost toho, že by měl někdy před kamerou sex s mužem.

„Nehodlám natáčet sex s muži jen proto, že to všichni tak strašně moc chtějí vidět. Nechci se za nějakých deset let ohlížet s pocitem, že jsem sice vydělal dobré peníze a získal slávu, ale dělal jsem kvůli tomu něco, co je mi nepříjemné,“ prohlásila bývalá Disney hvězda v rozhovoru pro web Page Six.

Zároveň však přiznává, že hranice komfortu si průběžně posouvá a že většina obsahu, který na svém profilu zveřejňuje, je cílen na gaye. Homosexuální orientaci má ostatně podle něj až 99 % procent mužů na této platformě.

„Jsem hetero, ale jsem úplně v pohodě s tím, když tvořím obsah pro gaye. Dělám to naprosto cíleně,“ uvedl. Dodává, že poznávání homosexuální kultury pro něj představuje zajímavou životní cestu.

„Sice to není zrovna pro mě, ale naprosto to chápu. Taky jsem díky tomu zjistil, co tito muži vlastně hledají, respektive co je pro gaye přitažlivé,“ říká. „Sex má spoustu aspektů. Pokud například jakožto muž zažijete orgasmus při análním sexu, automaticky se předpokládá, že jste gay. Přitom to vůbec není pravda,“ vysvětluje.

K vlastnímu profilu na OnlyFans se přitom dostal takřka omylem, a to již před více než rokem. „Někomu, o kom jsem si dlouhodobě myslel, že ho znám, jsem na internetu posílal nahé fotky. O mnoho měsíců později jsem zjistil, že unikly online, a že v současnosti existuje už i pár stránek, kde se za takové fotky platí. Zamyslel jsem se nad tím, jaké by bylo dělat toto záměrně, a vlastně mi to vůbec nevadilo, tak jsem začal,“ popisuje.

Odmítl se sice svěřit s tím, kolik přesně si takovými fotkami vydělá, ale podle všeho se nejedná o nijak malou částku. „Rozhodně jsem teď na tom finančně líp, než jsem kdy v životě byl. A to opravdu o hodně,“ dodal.

