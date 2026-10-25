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Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou

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  9:30
Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i schopnost navzájem se rozesmát.

Nový pár? Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili noc u Taylor Swiftové

Dakota Johnsonová a hudebník Machine Gun Kelly nejspíš tvoří nový pár hollywoodského showbyznysu. V posledních týdnech byli několikrát spatřeni společně, mimo jiné v New Yorku a Los Angeles. Podle zdroje magazínu People se jejich vztah postupně prohlubuje, oba si však zatím chtějí ponechat volnost a nic oficiálně nedefinovat.

„Byli i na mnoha schůzkách, o kterých lidé nevědí, protože z nich nejsou žádné fotografie,“ uvedl zdroj. Podle něj se dvojice nachází teprve ve fázi randění. „Oba se mají opravdu rádi a vídají se častěji. Svůj vztah zatím nijak neoznačili, ale pokaždé, když spolu tráví čas, se sbližují.“

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)
Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly
Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)
Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)
39 fotografií

Zasvěcenec zároveň tvrdí, že je spojuje podobný smysl pro humor. Oba mají rádi suchý a černý humor a dokážou jeden druhého rozesmát. Ani jeden z nich se však ke spekulacím o možném vztahu veřejně jednoznačně nevyjádřil.

O jejich sbližování se začalo mluvit v září, kdy je fotografové zachytili v New Yorku. Od té doby se objevily další zprávy o společných setkáních, včetně návštěvy podniku v Los Angeles. Podle médií se jejich známost rozvíjela poté, co se v létě znovu potkali na svatbě zpěvačky Taylor Swiftové a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho.

Johnsonová v poslední době otevřeněji mluví také o svých představách o budoucnosti. V rozhovoru pro říjnové vydání amerického magazínu Vogue přiznala, že by si přála mít vlastní rodinu a děti. Zároveň uvažuje o tom, že by v budoucnu méně pracovala a více času věnovala osobnímu životu.

Dakota Johnsonová v reklamní kampani pro značku CK (jaro 2026)

„Tak dlouho jsem pracovala na jednom projektu za druhým, že teď cítím silnou vnitřní potřebu trochu změnit úhel pohledu a možná i trochu víc doopravdy žít,“ uvedla. Připomněla, že přibližně dvacet let často odjížděla na celé měsíce kvůli práci a její blízcí si na její nepřítomnost zvykli.

„Chci být prostě sama sebou. Chci se dál a dál rozvíjet a s opravdovou láskou přijímat tenhle život,“ vysvětlila herečka.

V rozhovoru se svěřila také s touhou stát se matkou. „Vždycky jsem měla pocit, zvlášť v posledních několika letech, že existuje duše, která chce přijít na svět. A doufám, že budu mít to štěstí, aby se mi to podařilo,“ řekla.

Chris Martin a Dakota Johnsonová (Los Angeles, 13. listopadu 2018)

Dakota Johnsonová byla dlouhé roky partnerkou zpěváka Chrise Martina ze skupiny Coldplay. Jejich vztah, který provázely i spekulace o zásnubách, skončil v roce 2025. V poslední době byla herečka spojována také s hudebníkem vystupujícím pod jménem Role Model.

MGK, vlastním jménem Colson Baker, má za sebou vztah s herečkou Megan Foxovou. Bývalí partneři mají dceru Sagu Blade, která se narodila v březnu 2025. Jejich partnerský vztah skončil už v roce 2024.

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