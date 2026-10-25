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Nový pár? Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili noc u Taylor Swiftové
Dakota Johnsonová a hudebník Machine Gun Kelly nejspíš tvoří nový pár hollywoodského showbyznysu. V posledních týdnech byli několikrát spatřeni společně, mimo jiné v New Yorku a Los Angeles. Podle zdroje magazínu People se jejich vztah postupně prohlubuje, oba si však zatím chtějí ponechat volnost a nic oficiálně nedefinovat.
„Byli i na mnoha schůzkách, o kterých lidé nevědí, protože z nich nejsou žádné fotografie,“ uvedl zdroj. Podle něj se dvojice nachází teprve ve fázi randění. „Oba se mají opravdu rádi a vídají se častěji. Svůj vztah zatím nijak neoznačili, ale pokaždé, když spolu tráví čas, se sbližují.“
Zasvěcenec zároveň tvrdí, že je spojuje podobný smysl pro humor. Oba mají rádi suchý a černý humor a dokážou jeden druhého rozesmát. Ani jeden z nich se však ke spekulacím o možném vztahu veřejně jednoznačně nevyjádřil.
O jejich sbližování se začalo mluvit v září, kdy je fotografové zachytili v New Yorku. Od té doby se objevily další zprávy o společných setkáních, včetně návštěvy podniku v Los Angeles. Podle médií se jejich známost rozvíjela poté, co se v létě znovu potkali na svatbě zpěvačky Taylor Swiftové a hráče amerického fotbalu Travise Kelceho.
Johnsonová v poslední době otevřeněji mluví také o svých představách o budoucnosti. V rozhovoru pro říjnové vydání amerického magazínu Vogue přiznala, že by si přála mít vlastní rodinu a děti. Zároveň uvažuje o tom, že by v budoucnu méně pracovala a více času věnovala osobnímu životu.
„Tak dlouho jsem pracovala na jednom projektu za druhým, že teď cítím silnou vnitřní potřebu trochu změnit úhel pohledu a možná i trochu víc doopravdy žít,“ uvedla. Připomněla, že přibližně dvacet let často odjížděla na celé měsíce kvůli práci a její blízcí si na její nepřítomnost zvykli.
„Chci být prostě sama sebou. Chci se dál a dál rozvíjet a s opravdovou láskou přijímat tenhle život,“ vysvětlila herečka.
V rozhovoru se svěřila také s touhou stát se matkou. „Vždycky jsem měla pocit, zvlášť v posledních několika letech, že existuje duše, která chce přijít na svět. A doufám, že budu mít to štěstí, aby se mi to podařilo,“ řekla.
Dakota Johnsonová byla dlouhé roky partnerkou zpěváka Chrise Martina ze skupiny Coldplay. Jejich vztah, který provázely i spekulace o zásnubách, skončil v roce 2025. V poslední době byla herečka spojována také s hudebníkem vystupujícím pod jménem Role Model.
MGK, vlastním jménem Colson Baker, má za sebou vztah s herečkou Megan Foxovou. Bývalí partneři mají dceru Sagu Blade, která se narodila v březnu 2025. Jejich partnerský vztah skončil už v roce 2024.