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Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky
Na paparazzi snímcích vystupuje dvojice z černého SUV a společně míří do domu, v němž žije Taylor Swiftová. Ta však podle dostupných informací v New Yorku v té době nebyla. Johnsonová měla na sobě černé tílko a černé kalhoty, Machine Gun Kelly dorazil v bílém tílku, bundě s motivem kostry a slunečních brýlích. Později byli společně spatřeni také při odchodu a následně zamířili do hotelu, kde byla herečka ubytovaná.
Podle médií se Johnsonová a Kelly poznali na červencové svatbě Taylor Swiftové a Travise Kelceho. Ani jeden z nich s současným spekulacím médií o novém vztahu zatím nevyjádřil.
Dakota, která ztvárnila hlavní roli v erotické trilogii Padesát odstínů šedi, se letos rozešla se zpěvákem Tuckerem Pillsburym, známým pod uměleckým jménem Role Model, se kterým chodila od prosince 2025. Svůj vztah dlouho drželi spíše v soukromí. Letos v dubnu je fotografové zachytili při polibku v Los Angeles, herečka navíc propůjčila svůj hlas do Pillsburyho písně „Love I You“.
Před vztahem s muzikantem chodila Johnsonová téměř osm let s frontmanem skupiny Coldplay Chrisem Martinem. Jejich vztah začal v roce 2017 a v průběhu let několikrát čelili spekulacím o rozchodu. Definitivně se rozešli v roce 2025.
Machine Gun Kelly, vlastním jménem Colson Baker, má za sebou turbulentní vztah s herečkou Megan Foxovou. Dvojice se v minulosti několikrát rozešla a znovu dala dohromady. Mají spolu dceru Sagu Blade, která se narodila v březnu 2025. Hudebník má také sedmnáctiletou dceru Casie, jejíž matkou je jeho bývalá partnerka Emma Cannonová.
Kelly měl během víkendu v New Yorku také vlastní program. Byl spatřen u hotelu Greenwich a následně na tenisovém US Open. Johnsonová zase ve čtvrtek navštívila galavečer Kering Foundation Caring for Women, kde se objevily například také Salma Hayeková a Pamela Andersonová.