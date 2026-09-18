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Nový pár? Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili noc u Taylor Swiftové

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  10:00
Herečka Dakota Johnsonová (36) a muzikant Machine Gun Kelly (36) společně strávili večer v New Yorku, což okamžitě vyvolalo spekulace o novém románku. Oba byli fotografováni při příjezdu k bytu Taylor Swiftové v newyorské čtvrti Tribeca. Zda tvoří pár, ale zatím ani jeden z nich nepotvrdil.

Herečka Dakota Johnsonová pózuje v reklamě známé značky bez kalhotek i podprsenky

Na paparazzi snímcích vystupuje dvojice z černého SUV a společně míří do domu, v němž žije Taylor Swiftová. Ta však podle dostupných informací v New Yorku v té době nebyla. Johnsonová měla na sobě černé tílko a černé kalhoty, Machine Gun Kelly dorazil v bílém tílku, bundě s motivem kostry a slunečních brýlích. Později byli společně spatřeni také při odchodu a následně zamířili do hotelu, kde byla herečka ubytovaná.

Podle médií se Johnsonová a Kelly poznali na červencové svatbě Taylor Swiftové a Travise Kelceho. Ani jeden z nich s současným spekulacím médií o novém vztahu zatím nevyjádřil.

Dakota, která ztvárnila hlavní roli v erotické trilogii Padesát odstínů šedi, se letos rozešla se zpěvákem Tuckerem Pillsburym, známým pod uměleckým jménem Role Model, se kterým chodila od prosince 2025. Svůj vztah dlouho drželi spíše v soukromí. Letos v dubnu je fotografové zachytili při polibku v Los Angeles, herečka navíc propůjčila svůj hlas do Pillsburyho písně „Love I You“.

Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly
Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili několik hodin v bytě Taylor Swiftové v newyorské čtvrti Tribeca. (září 2026)
Dakota Johnsonová a Machine Gun Kelly strávili několik hodin v bytě Taylor Swiftové v newyorské čtvrti Tribeca. (září 2026)
Dakota Johnsonová v reklamní kampani pro značku CK (jaro 2026)
69 fotografií

Před vztahem s muzikantem chodila Johnsonová téměř osm let s frontmanem skupiny Coldplay Chrisem Martinem. Jejich vztah začal v roce 2017 a v průběhu let několikrát čelili spekulacím o rozchodu. Definitivně se rozešli v roce 2025.

Machine Gun Kelly, vlastním jménem Colson Baker, má za sebou turbulentní vztah s herečkou Megan Foxovou. Dvojice se v minulosti několikrát rozešla a znovu dala dohromady. Mají spolu dceru Sagu Blade, která se narodila v březnu 2025. Hudebník má také sedmnáctiletou dceru Casie, jejíž matkou je jeho bývalá partnerka Emma Cannonová.

Kelly měl během víkendu v New Yorku také vlastní program. Byl spatřen u hotelu Greenwich a následně na tenisovém US Open. Johnsonová zase ve čtvrtek navštívila galavečer Kering Foundation Caring for Women, kde se objevily například také Salma Hayeková a Pamela Andersonová.

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