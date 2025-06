Dakota Johnsonová a Chris Martin se opět rozešli. Byli spolu osm let

„Jejich vztah skončil už před delší dobou, jen nedokázali přijít na to, jak ho oficiálně uzavřít. Dakota pořád doufala, že spolu zůstanou, protože ho a jeho děti nesmírně milovala,“ uvedl zdroj pro DailyMail.

Nyní hvězda erotického thrilleru Padesát odstínů šedi a zpěvák pokračují každý svou cestou. „Rozchody nejsou okamžité. Neustále se rozcházeli a zase dávali dohromady. Někdy to fungovalo, když byli od sebe, třeba kvůli práci, protože vzdálenost může city posílit,“ řekl zdroj s tím, že se ve vztahu začaly hromadit věci, kvůli kterým si nakonec přestali rozumět. „Dakota je zničená z toho, že už nebude moct trávit tolik času s jeho dětmi, ale chce, aby věděly, že tu pro ně bude vždycky.“

Partneři Chris Martin a Dakota Johnsonová (Los Angeles, 13. listopadu 2018)

Johnsonová se už ve středu procházela v New Yorku, bez zásnubního prstenu. Je ale prý stále šance, že se k sobě v budoucnu vrátí. Právě teď jim ale prospěje, když budou od sebe.

O problémech ve vztahu se spekulovalo už loni v srpnu. Dvojice se v roce 2019 na chvíli rozešla, kvůli tomu, že hudebník chtěl založit rodinu. Nakonec se ale dali znovu dohromady.

Chris Martin je jednou rozvedený. Za manželku měl herečku Gwyneth Paltrowovou, se kterou mají dvě děti: dceru Apple (21) a syna Mosese (19). Oficiálně se rozvedli v roce 2016. Zpěvák poté chodil s herečkou Annabelle Wallisovou, se kterou se rozešli v srpnu 2017.

Chris Martin (2022)

Chris Martin s Dakotou Johnsonovou začal chodit v roce 2017. Poprvé se jako oficiální pár ukázali o rok později, na přehlídce návrhářky Stelly McCartney v Los Angeles.

Dcera Dona Johnsona (75) a Melanie Griffithové (68) jejich vztah nepřímo potvrdila v roce 2018. „Nebudu o tom mluvit, ale jsem velmi šťastná,“ řekla tenkrát v rozhovoru pro Tatler.

„Zbožňuju ho!“ prohlásila o Martinovi matka Johnsonové během charitativního oběda Global Gift Foundation USA.

Dakota Johnsonová (Los Angeles, 12. února 2024)

Johnsonová se přátelila s Martinovou exmanželkou. Setkali se také na večeři ke Dni díkůvzdání, kde byl i nový manžel Paltrowové Brad Falchuk.

Paltrowová se o vztahu bývalého manžela s Johnsonovou rozpovídala v rozhovoru pro Harper’s Bazaar v roce 2020. Popsala, že herečka se stala součástí její rodiny. „Miluju ji. Chápu, že to může působit zvláštně, protože je to trochu nekonvenční. Ale myslím, že když tím člověk projde postupně, tak si ji prostě zamiluje a to já opravdu udělala,“ řekla o kolegyni.