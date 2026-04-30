Děsivé detaily vraždy čtrnáctileté dívky. Zpěvák D4vd ji podle žalobce rozřezal pilou

Americký zpěvák D4vd brutálně zavraždil čtrnáctiletou dívku proto, aby nepromluvila, že ji sexuálně zneužíval. Podle kalifornské prokuratury její tělo rozřezal na kusy motorovou pilou, uvedla agentura AP. Ostatky našli policisté loni v září v kufru jeho tesly, když lidé nahlásili podezřelý zápach vycházející z dlouho opuštěného vozu.
Soud se zabýval obviněním zpěváka D4vda z vraždy čtrnáctileté dívky. (23. dubna 2026) | foto: Reuters

Policie jedenadvacetiletého hudebníka a hvězdu platformy TikTok, jehož úřední jméno je David Burke, zatkla před dvěma týdny. Vyslechl si obvinění z vraždy, které odmítá.

„Věděl, že musí umlčet oběť dříve, než zničí jeho hudební kariéru, jak pohrozila. Velmi brzy po jejím příchodu do jeho domu ji vícekrát bodl a stál poblíž, když vykrvácela,“ uvedl úřad prokurátora okresu Los Angeles v dokumentech pro soud.

Burke podle žalobců dívku znal od jejích 11 let a sexuálně ji začal zneužívat ve 13 letech, když jemu bylo 18.

Zpěvák u soudu odmítl vinu z vraždy prvního stupně a dalších zločinů. Jeho obhájci tvrdí, že se smrtí dívky nemá nic společného a že to dokážou.

Prokuratura uvádí, že má k dispozici textové zprávy, které si vyměňovali, a intimní fotografie dívky, jež měl Burke v mobilu. Ze zpráv vyplývá, že dívka žárlila na další sexuální partnerky zpěváka a že hrozila prozrazením jejich nezákonného poměru.

Rodina Rivasové Hernandezové ji nahlásila jako pohřešovanou v dubnu 2024, když jí bylo 13 let. Podle úřadů zemřela ve svých 14 letech. Dívka žila v obci Lake Elsinore vzdálené asi 120 kilometrů jihovýchodně od Los Angeles a nebylo to poprvé, co utekla z domova. Její rozčtvrcené a rozkládající se tělo policie loni v září nalezla v kufru opuštěného vozu značky Tesla registrovaného na Burkeovo jméno.

D4vd se proslavil mezi příslušníky generace Gen Z svou směsicí indie rocku, R&B a lo-fi popu. V roce 2022 se jeho píseň Romantic Homicide (Romantické usmrcení) stala virální na platformě TikTok. Vyšplhala se na čtvrté místo v žebříčku Billboard Hot Rock & Alternative Songs. Zpěvák následně podepsal smlouvu s hudebními vydavatelstvími Darkroom Records a Interscope Records a v roce 2023 vydal EP Petals to Thorns (Z okvětních lístků trny) a pokračování The Lost Petals (Ztracené okvětní lístky).

Když se v médiích objevily zprávy o nálezu pozůstatků Rivasové Hernandezové, Burke zrovna koncertoval na turné Withered World Tour. Jeho mluvčí v té době uvedl, že zpěvák s úřady plně spolupracuje. Burke později zbytek turné zrušil.

Děsivé detaily vraždy čtrnáctileté dívky. Zpěvák D4vd ji podle žalobce rozřezal pilou

