Zásnuby po téměř deseti letech vztahu. Ronaldo požádal Rodriguezovou o ruku

„Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala Georgina Rodriguezová na Instagramu k fotce zásnubního prstenu s obřím diamantem.
Fotbalista a modelka tvoří pár od roku 2016. Přestože mají spolu dvě děti, zatím zasnoubeni nebyli. Teprve minulý měsíc Ronaldo vysvětlil, proč nejsou manželé. „Vždycky jí říkám: Až si to dáme všechno do pořádku. Jako všechno v našem životě, a ona ví, o čem mluvím. Může to být za rok, za šest měsíců nebo za měsíc. Jsem si stoprocentně jistý, že se to stane,“ řekl pro Netflix.
Ronaldo a Rodriguezová se v roce 2022 těšili na dvojčata, syna a dceru – porod však přežilo pouze jedno z dětí. Těhotenství oznámili v říjnu roku 2021. Při porodu 18. dubna 2022 však přežila pouze jejich dcera, která dostala jméno Bella Esmeralda. Fotbalista s přítelkyní mají také sedmiletou dceru Alanu.
Cristiano Ronaldo má ještě další tři děti odnošené náhradními matkami. V jednom rozhovoru dokonce prohlásil, že by chtěl mít jednou celkem sedm dětí, protože by to ladilo s jeho lifestylovou značkou CR7.