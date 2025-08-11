Zásnuby po téměř deseti letech vztahu. Ronaldo požádal Rodriguezovou o ruku

Cristiano Ronaldo (40) a Georgina Rodriguezová (41) se na sociálních sítích pochlubili novinou. Portugalský fotbalista požádal svou partnerku o ruku. Argentinsko-španělská modelka a herečka souhlasila s nabídkou ke sňatku.
Georgina Rodriguezová a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards (Sevilla,...

Georgina Rodriguezová a Cristiano Ronaldo na MTV Europe Music Awards (Sevilla, 3. listopadu 2019) | foto: AP

Georgina Rodriguezová (Benátky, 5. září 2023)
Georgina Rodriguezová na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Georgina Rodriguezová v Benátkách (3. září 2024)
Georgina Rodriguezová v Benátkách (3. září 2024)
„Ano. V tomto i ve všech svých životech,“ napsala Georgina Rodriguezová na Instagramu k fotce zásnubního prstenu s obřím diamantem.

Fotbalista a modelka tvoří pár od roku 2016. Přestože mají spolu dvě děti, zatím zasnoubeni nebyli. Teprve minulý měsíc Ronaldo vysvětlil, proč nejsou manželé. „Vždycky jí říkám: Až si to dáme všechno do pořádku. Jako všechno v našem životě, a ona ví, o čem mluvím. Může to být za rok, za šest měsíců nebo za měsíc. Jsem si stoprocentně jistý, že se to stane,“ řekl pro Netflix.

Ronaldo a Rodriguezová se v roce 2022 těšili na dvojčata, syna a dceru – porod však přežilo pouze jedno z dětí. Těhotenství oznámili v říjnu roku 2021. Při porodu 18. dubna 2022 však přežila pouze jejich dcera, která dostala jméno Bella Esmeralda. Fotbalista s přítelkyní mají také sedmiletou dceru Alanu.

Cristiano Ronaldo má ještě další tři děti odnošené náhradními matkami. V jednom rozhovoru dokonce prohlásil, že by chtěl mít jednou celkem sedm dětí, protože by to ladilo s jeho lifestylovou značkou CR7.

