Courteney Coxová se rozešla s mladším rockerem. Byli spolu více než 10 let

Dvojice se naposledy ukázala na veřejnosti na US Open v září 2025. Pár měsíců předtím herečka oslavila hudebníkovy 48. narozeniny příspěvkem na sociálních sítích. „Všechno nejlepší k narozeninám muži, který dokáže téměř cokoli,“ napsal Coxová na Instagramu k fotografiím McDaida, jak vystupuje na pódiu, řídí letadlo a usmívá se vedle ní s rybou, kterou chytil. „Navždy tě miluju J️.“
Coxová a McDaid spolu začali chodit koncem roku 2013 poté, co se setkali na domácí párty pořádané hvězdou seriálu Město žen a Přátelé. Zasnoubili se o devět měsíců později, ale koncem roku 2015 zásnuby zrušili. Následující rok se usmířili, ale znovu se už nezasnoubili.
V dubnu 2024 herečka prozradila, že se s hudebníkem původně rozešli během sezení párové terapie. „Po třech letech jsme se rozešli a bylo to opravdu intenzivní. Rozešli jsme se na terapii. Nevěděla jsem, že to přijde, jestli jsem to měla vědět, nebo ne,“ řekla tehdy v podcastu Minnie Questions with Minnie Driver. „Prostě se rozešel během první minuty. A já si říkala, co? Byli jsme zasnoubení a byla jsem šokovaná. Moc to bolelo.“
Coxová později přiznala, že rozchod jí pomohl a je za něj vděčná, protože změnil jejich vztah, když se v následujícím roce dali znovu dohromady. „Opravdu mě to naučilo, jak funguji. Co jsem z dětství potřebovala? Ať už to bylo být zbožňována muži, nebo věci, kterých jsem se nevěděla zbavit, abych mohla být ve vztahu. Nebrat si věci osobně, své hranice. Prostě jsem se ponořila do sebe a měla jsem skvělého terapeuta,“ dodala.
Herečka byla vdaná jednou. S kolegou Davidem Arquette se seznámili během natáčení hororu Vřískot. Vzali se v roce 1999 a o pět let později se jim narodila dcera Coco. Manželství skončilo rozvodem v roce 2013, bývalí partneři však i nadále udržují přátelské vztahy.
David Arquette se znovu oženil. V roce 2015 si vzal novinářku Christinu McLartyovou (44), s níž má dva syny.
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11. července 2024