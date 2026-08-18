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Choreograf Yemi A.D. se pochlubil, že bude otcem. Dítě mu odnosí náhradní matka

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  11:02
Hostem pořadu Rozstřel je Yemi A.D., český choreograf, performer a potenciální...

Hostem pořadu Rozstřel je Yemi A.D., český choreograf, performer a potenciální astronaut. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Yemi A.D.
Yemi A.D.
Yemi A.D.
Český umělec Yemi A.D. se podívá k Měsíci, vybral si jej japonský miliardář.
36 fotografií
Choreograf a podnikatel Yemi A.D. (44) se na sociálních sítích pochlubil radostnou novinkou. S partnerem Richardem Appiahem se už v zimě stanou rodiči. Dítě jim odnosí náhradní matka.

„Tlukot srdce. Nedávno to byla hrstka buněk v misce, vyfotografovaná mikroskopem. Tento týden jsou tu prsty, lokty a názory na to, jak být v klidu. Devatenáct týdnů. S Richem jsme si to přáli už roky,“ začal rodák z Liberce žijící v New Yorku svůj příspěvek na Instagramu.

„Dokud jsme nezačali, nechápali jsme, kolik rukou to vyžaduje. Embryologové. Právníci. Agentury. Zdravotní sestry, které se v neděli ozvaly. A ze všeho nejvíc naše náhradní matka, která nosí naše dítě s velkorysostí, které se budu snažit být hoden po zbytek života,“ pokračoval.

yemialchemist

A heartbeat

Not long ago it was a handful of cells in a dish, photographed through a microscope. This week there are fingers and elbows and opinions about being still. Nineteen weeks along.

Rich and I have wanted this for years. What we did not understand until we started was how many hands it takes. Embryologists. Lawyers. Agencies. Nurses who called back on a Sunday. And most of all our surrogate, who is carrying our child with a generosity I will spend the rest of my life trying to be worthy of.

Swipe through: our first family photo, an embryo at 400x magnification. Then two lines on a stick, the oldest and most ordinary miracle there is, which still had us both crying. And also our new Brooklyn home with rooms we don’t need yet.

This winter, we become parents.
Prayers welcome

17. srpna 2026 v 23:34, příspěvek archivován: 18. srpna 2026 v 10:47
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„Prolistujte si: naše první rodinná fotografie, embryo při 400násobném zvětšení. Pak dvě čáry na testu, nejstarší a nejobyčejnější zázrak, který existuje, a který nás oba dokázal rozplakat. A také náš nový domov v Brooklynu s pokoji, které ještě nepotřebujeme. Tuto zimu se staneme rodiči,“ dodal.

Choreograf a podnikatel si rodinu vždy přál. V roce 2023 se po dvanácti letech rozešel s Jaromírem Smetanou a registrované partnerství anulovali. Yemi tenkrát prohlašoval, že se chce se stát svobodným otcem. Osud však nakonec chtěl jinak.

Yemi

Yemi A.D., vlastním jménem Yemi Akinyemi Dele, je český choreograf, tanečník, herec, režisér a podnikatel. V prosinci 2022 se dostal do posádky historicky prvního civilního letu k Měsíci s názvem dearMoon. V červnu 2024 ovšem japonský miliardář a organizátor letu Júsaku Maezawa projekt zrušil.

Yemi je také zakladatelem Moonshot Platform. Jde o globální neziskovou iniciativu a komunitu, která má za cíl propojovat mladé lídry, inovátory a tvůrce ve věku 15 až 30 let z celého světa s mentory, investory a osobnostmi veřejného života.

1. června 2024
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