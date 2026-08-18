„Tlukot srdce. Nedávno to byla hrstka buněk v misce, vyfotografovaná mikroskopem. Tento týden jsou tu prsty, lokty a názory na to, jak být v klidu. Devatenáct týdnů. S Richem jsme si to přáli už roky,“ začal rodák z Liberce žijící v New Yorku svůj příspěvek na Instagramu.
„Dokud jsme nezačali, nechápali jsme, kolik rukou to vyžaduje. Embryologové. Právníci. Agentury. Zdravotní sestry, které se v neděli ozvaly. A ze všeho nejvíc naše náhradní matka, která nosí naše dítě s velkorysostí, které se budu snažit být hoden po zbytek života,“ pokračoval.
„Prolistujte si: naše první rodinná fotografie, embryo při 400násobném zvětšení. Pak dvě čáry na testu, nejstarší a nejobyčejnější zázrak, který existuje, a který nás oba dokázal rozplakat. A také náš nový domov v Brooklynu s pokoji, které ještě nepotřebujeme. Tuto zimu se staneme rodiči,“ dodal.
Choreograf a podnikatel si rodinu vždy přál. V roce 2023 se po dvanácti letech rozešel s Jaromírem Smetanou a registrované partnerství anulovali. Yemi tenkrát prohlašoval, že se chce se stát svobodným otcem. Osud však nakonec chtěl jinak.
Yemi A.D., vlastním jménem Yemi Akinyemi Dele, je český choreograf, tanečník, herec, režisér a podnikatel. V prosinci 2022 se dostal do posádky historicky prvního civilního letu k Měsíci s názvem dearMoon. V červnu 2024 ovšem japonský miliardář a organizátor letu Júsaku Maezawa projekt zrušil.
Yemi je také zakladatelem Moonshot Platform. Jde o globální neziskovou iniciativu a komunitu, která má za cíl propojovat mladé lídry, inovátory a tvůrce ve věku 15 až 30 let z celého světa s mentory, investory a osobnostmi veřejného života.
|
1. června 2024