Bývalka mladého Beckhama se vdala. Herečka Moretzová si vzala modelku

Svatbu měly Chloë a Kate sedm let poté, co se o jejich vztahu začalo poprvé mluvit. Zprávu přinesl magazín Vogue, který zveřejnil i video ze svatebního dne.
Herečka následně na svém Instagramu sdílela příspěvek magazínu, v němž se píše: „Chloë Grace Moretzová a Kate Harrisonová se vzaly! Ačkoli slavný pár svůj vztah chránil před zraky veřejnosti a udržoval v soukromí, v lednu obě partnerky potvrdily zasnoubení a nyní si řekly své ano.“
Nevěsty měly na sobě šaty značky Louis Vuitton – jak při obřadu, tak při slavnostní recepci. Přestože byly obě společně v Paříži na zkouškách šatů, před svatbou si šaty navzájem neukázaly.
V rozhovoru před svatbou Moretzová uvedla: „Velká část svatby bude o sdílení věcí, které máme s Kate rády, se všemi lidmi, kteří tam budou s námi. Na naší svatbě bude proto mimo jiné možnost rybaření, jízdy na koni a hraní pokeru. Druhý den se bude tančit line dance (tanec, ve kterém tanečníci stojí ve více řadách za sebou i vedle sebe a nejčastěji se tančí bez partnera) a připravujeme i další zábavné aktivity pro svatební hosty.“
|
Krejčík ukázal foto z druhé svatby, v kostele oddávala partnery farářka Kopecká
Herečka chodila v minulosti s nejstarším synem Davida Beckhama a Victorie Beckhamové Brooklynem. Tříletý vztah byl jako na houpačce. Buď se rozcházeli, nebo si naopak veřejně vyjadřovali lásku. Dvakrát oznámili konec vztahu, v srpnu 2018 se dali potřetí dohromady, v roce 2019 se pak definitivně rozešli.
Chloë Grace Moretzová na filmovém plátně debutovala ve svých sedmi letech, když se objevila v hororu 3:15 zemřeš. Zahrála si také například ve filmech Kick-Ass, Ať vejde ten pravý, Hugo a jeho velký objev, Zůstaň se mnou a Equalizer.
Zatím nejznámější je ale její hlavní role Carrietty Whiteové v americkém hororu Carrie z roku 2013, natočeném podle stejnojmenného románu spisovatele Stephena Kinga z roku 1974.