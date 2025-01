Byl jsem arogantní fracíček, vzpomíná Braňo Polák na období slávy a drog

Z Bratislavy přes Brno až do Prahy. To byla cesta herce a zpěváka Braňa Poláka (51). Jeho život rozhodně není nudný, prošel si obdobím, ve kterém nechyběly drogy, a i když to nepředpokládal, je hrdým...