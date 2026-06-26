Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Charlotte Štiková je těhotná. Manžel plakal, když se to dozvěděl, svěřila se

Autor:
  8:30
Martin Štefan a Charlotte Štiková (Sin City party, Casino Magic Planet Gold...

Martin Štefan a Charlotte Štiková (Sin City party, Casino Magic Planet Gold Vestec. 25. června 2026) | foto: Profimedia.cz

Charlotte Štiková s manželem Martinem
Charlotte Štiková s manželem Martinem
Charlotte Štiková a Martin Štefan se vzali v září 2024.
Charlotte Štiková se vdala.
42 fotografií
Charlotte Štiková (29) na společenské akci oznámila, že je v pátém měsíci těhotenství a s manželem Martinem „Mačetou“ Štefanem (50) očekávají prvního potomka. Zároveň přiznala, že zprávu chtěla zveřejnit až ve chvíli, kdy se na to bude cítit připravená.

Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká

Charlotte Štiková potvrdila, že čeká miminko. Radostnou novinku oznámila na společenské akci ve Vestci, kde se objevila po boku svého manžela Martina Štefana a ukázala na první pohled patrné těhotenské bříško.

„Jsem v pátém měsíci. Ornella už to propálila ve svém pořadu, ale musela jsem mlžit, protože jsem pověrčivá,“ svěřila se Charlotte webu Super.cz. Přiznala také, že s manželem dítě cíleně neplánovali. „Neplánovali jsme to, ale stalo se. Když se to dozvěděl manžel, plakal,“ uvedla. Zároveň prozradila, že pohlaví miminka už znají, zatím ho ale nechtějí zveřejnit.

Pro Charlotte a jejího manžela půjde o první společné dítě. Dvojice se vzala v září 2024 po poměrně krátké známosti. Přestože se po svatbě objevily spekulace o problémech v jejich vztahu, nyní působí jako sehraný pár, který se na příchod potomka těší.

Martin Štefan a Charlotte Štiková (Sin City party, Casino Magic Planet Gold Vestec. 25. června 2026)
Charlotte Štiková s manželem Martinem
Charlotte Štiková s manželem Martinem
Charlotte Štiková a Martin Štefan se vzali v září 2024.
42 fotografií

Těhotenství Charlotte bylo v posledních měsících předmětem řady spekulací. Tentokrát je však informace potvrzená přímo budoucí maminkou, která své těhotenství veřejně oznámila sama.

Charlotte Štiková je mladší sestrou Ornelly Koktové (33) a dcerou Moniky Binias (53) a Michala Štiky. Do povědomí veřejnosti se dostala především díky rodinné reality show Štiky, kterou televize Prima vysílala v roce 2018.

V následujících letech se opakovaně objevovala v médiích kvůli rodinným sporům, zejména dlouhodobě napjatým vztahům s matkou Monikou Binias i sestrou Ornellou.

Charlotte Štiková a Martin Štefan se vzali v září 2024.

Ornella ve svém podcastu prozradila, jak přišel přítel Charlotte ke své přezdívce Mačeta. „Znám ho povrchně, vím, že někomu usekl ruku, to je šílené. Nějak jsem to v sobě stále nepřijala, že se to opravdu reálně děje. Charlottu jsem neviděla sto let, na její svatbě jsem také nebyla. Jsem vůči Mačetovi ostražitá. Brali se po měsíci a půl a je to člověk s kriminální minulostí,“ uvedla.

V roce 2023 se Charlotte Štiková dostala do hledáčku médií poté, co několik žen uvedlo, že po zaplacení za oblečení prodávané přes internet neobdržely zboží ani peníze. Případem se podle tehdejších informací zabývala policie a některé poškozené podaly trestní oznámení.

O rok později Charlotte veřejně přiznala, že v minulosti užívala kokain a pervitin. Uvedla zároveň, že se závislostí skoncovala a je „čistá“.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Sedmnáctiletá dcera Ivy Kubelkové změnila image. Maminka ocenila její odvahu

Karolína Jirásková se na Instagramu pochlubila sérií snímků v plavkách. Vznikly...

Karolína Jirásková (17), dcera moderátorky a bývalé modelky Ivy Kubelkové (49), se rozhodla pro výraznou změnu vzhledu. Mladá modelka si nechala zkrátit své dlouhé vlasy, které byly její poznávací...

Prsa po tatínkovi, plochá dráha. Patricie Solaříková se ohradila proti urážkám

Patricie Solaříková na Instagramu

Patricie Solaříková (37) se ostře vymezila proti bodyshamingu. Herečku rozčílily komentáře diskutujících, kteří se posmívají velikosti jejích prsou. Ve videu na Instagramu zdůraznila, že své tělo má...

Manželka Bohuše Matuše potvrdila rozpad vztahu. Zůstáváme přáteli, říká

Lucie Matušová v Egyptě

Zpěvák Bohuš Matuš (52) prohlásil na akci Anděl mezi zdravotníky, že vůbec netuší, kde je jeho žena a promluvil o krizi vztahu. Lucie Matušová (23) na to reagovala na sociální síti, kde vysvětlila,...

Zemřela moderátorka Bára Tlučhořová, měla nádor na mozku. Mareš jí přispěl přes milion

Bára Tlučhořová

V sedmatřiceti letech zemřela rádiová moderátorka Barbora Tlučhořová. V úterý ráno o tom informoval oficiální facebookový profil Rádia Kiss, pro které pracovala. Po několikaletém boji s rakovinou...

Bývalá miss Lucie Šlégrová vyrazila na Santorini. V plavkách ji nafotil manžel

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu....

Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na řeckém ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se...

Charlotte Štiková je těhotná. Manžel plakal, když se to dozvěděl, svěřila se

Martin Štefan a Charlotte Štiková (Sin City party, Casino Magic Planet Gold...

Charlotte Štiková (29) na společenské akci oznámila, že je v pátém měsíci těhotenství a s manželem Martinem „Mačetou“ Štefanem (50) očekávají prvního potomka. Zároveň přiznala, že zprávu chtěla...

26. června 2026  8:30

Představitelka komisařky Julie Lescautové slaví 70. Jak herečka vypadá dnes?

Véronique Genestová ve francouzském detektivním televizním seriálu Julie...

Francouzská herečka Véronique Genestová, která slaví 26. června sedmdesátiny, se proslavila zejména jako neúplatná komisařka Julie Lescautová, hlavní hrdinka oblíbeného francouzského kriminálního...

26. června 2026  7:47

Já bych si to k Chantal nedovolil, pro mě je maceška, říká Jan Polívka

František Polívka, Jan Polívka, Vladimír Polívka a jejich otec Bolek Polívka v...

Romeo a Julie byla trefa do černého. Představení s Anetou Kalertovou a Oskarem Hesem je od svého prvního uvedení beznadějně vyprodané. „Kvůli požární ochraně jsme už museli stopnout i přístavky,“...

26. června 2026

Opět hvězdou Playboye, poprvé toho českého. Marilyn Monroe oživila také AI

Marilyn Monroe na obálce magazínu Playboy (červenec 2026)

Poprvé v historii české edice Playboye se na titulní straně objevuje Marilyn Monroe. Žena, která stála u zrodu historicky prvního amerického vydání magazínu Playboy v roce 1953. Titulní stranu...

26. června 2026

Manželovi jsem nejprve zapírala, že jsem herečka. Asi ze studu, říká Štěpánka Ligas

Premium
Herečka a dabérka Štěpánka Ligas

Diváci si mnohem líp pamatují její tvář než jméno. Však je taky dost zmátla. Sotva si jakžtakž zapamatovali pro herečku kostrbaté příjmení Fingerhutová, tak se vdala a je z ní Ligas. „A věřím, že už...

25. června 2026

Dělníci „uvěznili“ Andree Bezděkové auto na chodníku. Modelka si i tak poradila

Modelka Andrea Bezděková

Česká Miss 2016, modelka Andrea Bezděková (32), se na sociálních sítích podělila o nepříjemnou situaci, která nakonec pobavila tisíce fanoušků. Když se ráno vrátila ke svému zaparkovanému autu,...

25. června 2026  15:20

Rakovina, zmařená adopce, rozchod. Věřím, že zas bude hezky, říká Anna K.

Anna K. a Petra Křížková v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Zpěvačka Anna K. (61) natočila svou první 13. komnatu v roce 2010, když překonala poprvé rakovinu. Tu od té doby překonala ještě jednou, ale také ztratila životního partnera. Do pořadu se přesto...

25. června 2026

Nešlo o politiku, říká Aňa Geislerová o účasti na oslavě Mareše na Čapím hnízdě

Aňa Geislerová (Čapí hnízdo, oslava 50. narozenin moderátora Leoše Mareše, 20....

Herečka Aňa Geislerová (50) poprvé prolomila mlčení kolem své účasti na oslavě padesátin moderátora Leoše Mareše na Čapím hnízdě. Reagovala tak na kritiku části veřejnosti, která jí vyčítala, že...

25. června 2026  12:15

Syn Sarah Jessicy Parkerové se pochlubil vypracovaným tělem. Hraje a je model

Matthew Broderick, Sarah Jessica Parkerová a jejich syn James Wilkie Broderick...

Nejstarší syn herecké dvojice Sarah Jessica Parkerová a Matthew Broderick, třiadvacetiletý James, zjevně hodlá kráčet ve stopách slavných rodičů. Vedle herectví nově prokázal také vlohy pro modeling,...

25. června 2026  10:38

Rodina moderátorky Tlučhořové zveřejnila parte, poslední rozloučení bude veřejné

Bára Tlučhořová na archivní fotografii

Rodina zesnulé moderátorky Radia Kiss Báry Tlučhořové, která ve svých 37 letech podlehla nádoru na mozku, zveřejnila parte. Smuteční oznámení zároveň prozrazuje, kdy a kde se s oblíbenou moderátorkou...

25. června 2026  9:45

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Začíná tady být pěkné horko, tak se svlékni, vzkazuje Kubelková v plavkách

Modelka Iva Kubelková v nové plavkové reklamní kampani (2026)

Moderátorka a modelka Iva Kubelková (48) si užívá letní dny plnými doušky. Na sociální síti se pochlubila sérií fotografií z bazénu, na kterých zapózovala v plavkách, a přidala i vtipný vzkaz,...

25. června 2026  8:05

Herci to unesou, já ne, říká cukrář Josef Maršálek. Na parket se nevrátí

Josef Maršálek a Adriana Mašková ve StarDance XII (Praha, 14. října 2023)

„Kdysi jsem měl ve Zlíně studovat, ale strašně se mi tam nelíbilo, tak jsem rád, že k tomu nedošlo,“ říká známý cukrář Josef Maršálek. Shodou okolností uvažoval o univerzitě podnikatele Tomáše Bati,...

25. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.