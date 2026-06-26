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Ornella Koktová o pohřbu babičky i sestřině partnerovi: Usekl někomu ruku, říká
Charlotte Štiková potvrdila, že čeká miminko. Radostnou novinku oznámila na společenské akci ve Vestci, kde se objevila po boku svého manžela Martina Štefana a ukázala na první pohled patrné těhotenské bříško.
„Jsem v pátém měsíci. Ornella už to propálila ve svém pořadu, ale musela jsem mlžit, protože jsem pověrčivá,“ svěřila se Charlotte webu Super.cz. Přiznala také, že s manželem dítě cíleně neplánovali. „Neplánovali jsme to, ale stalo se. Když se to dozvěděl manžel, plakal,“ uvedla. Zároveň prozradila, že pohlaví miminka už znají, zatím ho ale nechtějí zveřejnit.
Pro Charlotte a jejího manžela půjde o první společné dítě. Dvojice se vzala v září 2024 po poměrně krátké známosti. Přestože se po svatbě objevily spekulace o problémech v jejich vztahu, nyní působí jako sehraný pár, který se na příchod potomka těší.
Těhotenství Charlotte bylo v posledních měsících předmětem řady spekulací. Tentokrát je však informace potvrzená přímo budoucí maminkou, která své těhotenství veřejně oznámila sama.
Charlotte Štiková je mladší sestrou Ornelly Koktové (33) a dcerou Moniky Binias (53) a Michala Štiky. Do povědomí veřejnosti se dostala především díky rodinné reality show Štiky, kterou televize Prima vysílala v roce 2018.
V následujících letech se opakovaně objevovala v médiích kvůli rodinným sporům, zejména dlouhodobě napjatým vztahům s matkou Monikou Binias i sestrou Ornellou.
Ornella ve svém podcastu prozradila, jak přišel přítel Charlotte ke své přezdívce Mačeta. „Znám ho povrchně, vím, že někomu usekl ruku, to je šílené. Nějak jsem to v sobě stále nepřijala, že se to opravdu reálně děje. Charlottu jsem neviděla sto let, na její svatbě jsem také nebyla. Jsem vůči Mačetovi ostražitá. Brali se po měsíci a půl a je to člověk s kriminální minulostí,“ uvedla.
V roce 2023 se Charlotte Štiková dostala do hledáčku médií poté, co několik žen uvedlo, že po zaplacení za oblečení prodávané přes internet neobdržely zboží ani peníze. Případem se podle tehdejších informací zabývala policie a některé poškozené podaly trestní oznámení.
O rok později Charlotte veřejně přiznala, že v minulosti užívala kokain a pervitin. Uvedla zároveň, že se závislostí skoncovala a je „čistá“.