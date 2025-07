Nejlepší sex života jsem měla s o 23 let mladším mužem, říká Charlize Theronová

Charlize Theronová je svobodná matka, stará se o své dvě adoptované dcery, Jackson (12) a August (9). Herečka obvykle o svém soukromí nemluví, ale tentokrát se výjimečně podělila o sexuální zážitek s mladším mužem.

Moderátorka podcastu Call Her Daddy se herečky zeptala na nejlepší sexuální radu či tip. „Málem jsem se teď zakuckala. Musím říct, že já jsem asi ten úplně poslední člověk, kterého byste se na toto měla ptát,“ žertovala Theronová.

„Zní to možná jako namyšlený blábol, ale pravda je taková, že až ve čtyřiceti letech jsem objevila vnitřní svobodu. A jen pro kontext, měla jsem za život možná maximálně tři jednorázovky. Ale nedávno jsem spala s šestadvacetiletým mužem a musím říct, že to bylo fakt zatraceně úžasné. Nikdy dříve jsem nic takového neudělala,“ popsala hvězda filmu Zrůda.

„Ten šestadvacetiletý teď bude asi nejšťastnějším chlapem na téhle planetě, až se dozví, co s tebou udělal,“ reagovala se smíchem moderátorka.

Charlize Theronová je už delší dobu singl. V minulosti randila například s herci Seanem Pennem, Stuartem Townsendem nebo Craigem Bierkem. Chodila také se zpěvákem skupiny Third Eye Blind Stephanem Jenkinsem.

Během rozhovoru v podcastu také přiznala, že jí jednorázové románky nevadí, ale nevyhledává je. „Zním teď asi, jako bych to dělala pořád, ale není to tak. A když už k tomu dojde, říkám si, sakra, je to skvělé, tohle jsem měla dělat už ve dvaceti,“ poznamenala Theronová, která v srpnu oslaví padesáté narozeniny.

„Byla jsem ve vážných vztazích prakticky od chvíle, kdy jsem začala mít sex, až do konce mého zatím posledního vztahu. Pak jsem měla děti. Kdo má přitom mít čas na randění, holení, voskování, make-up? Mám dvě děti, které musí denně chodit do školy a nic moc jiného nestíhám,“ dodala držitelka Oscara.

Zdůraznila, že ženy by měly v sexu častěji dávat na první místo své vlastní potěšení. „Ženy, které působí sebevědomě, které jsou třeba hlasité, ale zároveň se často neozvou samy za sebe, ty bývají i v posteli takové, že chtějí hlavně potěšit chlapa. Tohle slyším často i od jiných žen. Není to zvláštní? Přitom bychom to měly být přece my, kdo řekne sakra, jde o můj orgasmus,“ řekla.

„Moje rada zní – nedělejte to, nestavte v posteli na první místo chlapa. A to ze dvou důvodů. Budete mít lepší orgasmy a hádejte co? Vašemu chlapovi se to bude taky moc líbit. A chce to trénink. Musíte trénovat, a pak na to přijdete, kudy vede cesta. Ale hlavně bezpečně, prosím,“ ukončila se smíchem Theronová.