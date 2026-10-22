Vladimír propálil tajemství. Chantal Poullain měla vztah s Karlem Dobrým

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„Tak, teď dražíme obraz Karla Dobrého,“ neslo se salónkem pražského NH Hotelu. „S tím jsi mami něco měla, ne?“ otočil se herec směrem k Chantal. „No, trošku,“ hlesla Chantal s úsměvem. A tak se sál dozvěděl, kudy se ubíral hereččin milostný život. Jestli před Bolkem nebo po Bolkovi či snad během manželství s valašským králem, což je ovšem nanejvýš nepravděpodobné, ovšem zůstalo tajemstvím.
Kalendář Proměny světla 2027 vytvořil osvědčený tandem, který s Nadací Archa Chantal spolupracuje už několik let – fotografka Lenka Hatašová, jež se však pro nemoc nemohla aukce zúčastnit, a Monika Navrátilová. Ta je také autorkou fotografie Chantal s koněm. „Byli jsme ve Velkých Přílepech, kde nám úžasná Kateřina Havlíčková koně zapůjčila, tam mají nádherná zvířata,“ říká Chantal.
Svět koní je jí blízký. „Neumím to vysvětlit, ale když jsem v jejich blízkosti, cítím bezpečí. Jezdila jsem od mala. Nebyl mi ani rok, když mě vzal děda na koně,“ vypráví. „Vyrůstala jsem s nimi a měla i svého vlastního, jmenoval se Domino. Ale jezdila jsem na něm bez sedla, držela jsem se ho za hřívu,“ vzpomíná.
„Jako dítě mě děda položil na tělo koně a řekl, musíš cítit jeho tep a teplotu, vnímat ho celým svým tělem. Jenomže já chtěla to sedlo. A on, že mi ho dá, až když bude vidět, že jsme jedno tělo. Učil mě s ním i plavat, všechno,“ vrátila se herečka ke svému mládí.
Na koni jezdili doma všichni včetně její maminky. Když si Chantal s Bolkem Polívkou pořídili farmu na Moravě, ke koním se vrátila. Ale vlastního neměla. „To je výchova mého dědy, který říkal, že pokud máš koně, musíš se o něj starat, vidět se s ním každý den a to nebylo možné, protože jsme byli pořád na cestách. Ale možná si nějakého pořídím na stará kolena. Protože na koni může člověk jezdit až do smrti,“ vypráví.
Krásně prý jezdí i Vladimír, kterého k tomu vedli oba rodiče, když ještě žili společně jako rodina. Teď to čeká jeho dceru Rozárku. „Když ji vezme Vladimír na ramena, tak už naskakuje a těma malýma nožičkama dělá pohyby, jako kdyby jezdila,“ směje se Chantal.
Sama má za sebou i několik pádů z koňského hřbetu. Nejvíc jich zažila z poníka „To byl nápad Bolka, koupil ho pro Vladimíra. Tak jsem mu řekla: ´Ty jsi ale magor!´ Já nechci, aby Vladimír, začínal na poníkovi,“ vypráví Chantal, která měla v tomto ohledu víc zkušeností. „Řekla jsem, že si to na něm vyzkouším nejdřív sama. A ta potvora mě třikrát shodila! Oni jsou strašní. Tak jsem rozhodla, že Vladimír začne na normálním koni, že to bude lepší,“ popisuje.
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„S Rozárkou jsem nejvíc, co můžu, ale toho času tolik není, tak snad příští léto, to už bude i větší,“ vypráví o vnučce. „Ještě jsem ji nehlídala, ale to je tím, že rodiče to zvládají sami a taky ji nechtějí nikomu moc půjčovat,“ usmívá se. Rozárka je vytouženým potomkem Vladimíra a jeho partnerky Magdy. O dítě se pokoušeli delší dobu. „Můj život i pohled na dětskou duši se od základů změnil,“ vypráví Vladimír.
„Nikdy v životě jsem se nezamiloval, tak jako do ní. Můj táta mi říkal, než se naše holčička narodila: ´Ty vůbec nevíš, co to je VPD.´ Tak jsem se ptal a co to je? A on:´Všechno pro děcko´,“ vypráví Vladimír, který ovšem tuto oběť podstupuje rád.
Svojí mamince vysekl poklonu za to, že se už třiatřicet let se svojí nadací stará právě o děti a jejich psychickou pohodu tím, že zútulňuje zdravotní zařízení, ve kterých pobývají. Chantal vnučce, která bude mít zanedlouho rok, koupila už houpačku. „Ale bude ji mít zavěšenou u mě doma,“ usmívá se. Holčička začíná pomalu mluvit, ale zatím ve slabikách, takže není rozpoznatelné, koho z členů rodiny má na mysli.
Na koních jezdila celá francouzská rodina Chantal. Její děda pocházel z Marseille, kde vlastnil továrnu. Později se odstěhoval do Camargue, aby byl blíž přírodě. Tam našel svoje druhé já. „Byl vynikající jezdec, stejně jako další členové jeho rodiny, zúčastňoval se všech camargueských slavností a rád lovil. S koňmi doslova žil, a když mu choroby nedovolovaly sednout na koně, napsal dopis na rozloučenou a ukončil svůj život přímo ve stáji vlastní loveckou puškou,“ vzpomíná Chantal ve své autobiografické knize Život na laně, kterou napsala s Michaelou Zindelovou stejně jako její pokračování Život na kolotoči.
Vydražením velkoformátových fotografií získala Nadace Archa 880 tisíc korun. Výtěžek z aukce stejně jako z prodeje kalendáře poslouží k vybavení dětských léčeben nábytkem, knihami, hračkami, spotřební elektronikou a dalšími potřebnými věcmi.