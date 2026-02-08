„The Fantastic Four: Strakatý Edition. Vřelé díky opět patří Porodnici Vinohrady a MUDr. Vlkovi. Tentokrát to bylo v režimu express delivery. Jednou jsem mrkla a už byl balíček doma,“ napsala fotografka Hana Strakatá Makovcová na Instagram k několika fotkám s manželem a oběma dětmi.
To, že čekají s manželkou druhého potomka, oznámil Čestmír Strakatý fanouškům na Instagramu v listopadu uměleckým snímkem manželky v šatech od Tomáše Němce, které vynesla jeho žena Hanka na předávání cen Český slavík.
Na předávání hudebních cen manželé prozradili pohlaví miminka. „Bude to druhá holčička. Jsem ráda, protože už jednu máme, tak to s nimi umím,“ prozradila Hana. Radost vyjádřil i Čestmír Strakatý, ačkoli dodal, že si uvědomuje, že to mají holky v životě těžší než kluci.
První dceru přivítali manželé na světě v prosinci 2023. I tehdy skrývali těhotenství až do pokročilého stádia. V 7. měsíci novinku potvrdili v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.
Manželé Strakatí se dali dohromady během pandemie. „My se známe díky hudbě. Poprvé jsme se viděli na technoparty, ale tam jsme si jen podali ruce, a nic se nedělo. Pak ten vztah pokračoval skrze internet,“ vysvětlila v minulosti Hana Strakatá.