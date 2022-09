Když je doma Itálie. Vztahy slavných osobností, které dobře nedopadly

Johnny Depp a Amber Heard

Americký herec Johnny Depp, miláček žen, má rád Prahu a Česko, a tak zde nedávno zase byl. Netočil film, ale vystoupil jako kytarista na koncertě britské rockové legendy Jeffa Becka. Prý si to bezvadně užil, a tak možná i na chvíli pozapomněl na nepříjemné soudní pře se svou bývalou ženou, herečkou Amber Heard. Z obou stran padala těžká obvinění, takže to vypadá, že tenhle vztah byl peklem na zemi. Amber tvrdila, že ji Johnny týral, probíraly se nechutné detaily, on i ona o tom druhém prohlašovali, že bezostyšně lže, žalovali jeden druhého o miliony dolarů. Nakonec Heard neprokázala, že se stala obětí domácího násilí, a byla naopak obviněna z pomluvy.