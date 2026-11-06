Fotky ale byly upraveny pomocí umělé inteligence. Na další se například manželé usmívají do fotoaparátu a drží v rukou snímek z ultrazvuku. „Jsme si vědomi toho, že se na sociálních sítích šíří nepravdivá tvrzení a zmanipulované fotografie princezny Marthy Louise. Bereme tuto záležitost vážně a zabýváme se jí,“ řekla dlouholetá manažerka a mluvčí princezny Carina Scheele Carlsenová.
Podle norské televize TV 2 se falešné příspěvky objevily na nově založených facebookových stránkách s názvy jako Aktuelt Nå a Aktuelt Puls. Zveřejňovány byly v norštině i němčině. Některé z nich už byly odstraněny. Společnost Meta, která Facebook vlastní, uvedla, že se případem zabývá.
Královská rodina neřeší deepfake poprvé
Nejde o první případ, kdy se norská královská rodina letos setkala s takzvaným deepfakem, tedy falešným obrazovým či audiovizuálním obsahem vytvořeným pomocí umělé inteligence. V červnu, kdy se objevila zpráva, že tehdejší korunní princezna Mette-Marit byla kvůli zhoršení plicní fibrózy zařazena na čekací listinu na transplantaci plic, začaly na Facebooku kolovat snímky vytvořené umělou inteligencí.
Zachycovaly nynější královnu na nemocničním lůžku, kde ji utěšoval manžel Haakon a její dcera, princezna Ingrid Alexandra, jí pomáhala s krmením.
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Doprovodné popisky vyzývaly uživatele sociálních sítí, aby princezně v náročném období věnovali modlitby a podporu. Společnost Meta tehdy oznámila, že prověřuje účty, které za zveřejňováním obrázků stojí. Norský právník Jon Wessel-Aas zároveň televizi TV 2 upozornil, že právní rámec upravující obsah vytvořený umělou inteligencí je stále poměrně nejasný.
Princezna a šaman
Sestra současného norského krále Haakona VIII. má tři dcery z manželství se zesnulým spisovatelem Arim Behnem. Ten spáchal sebevraždu v roce 2019.
Nejstarší Maud Angelice je 23 let. Věnuje se osvětě v oblasti duševního zdraví a objevila se také v televizních soutěžích, mimo jiné v pořadech MasterChef a The Masked Singer. Prostřední dceři Leah Isadoře je 21 let. Působí jako influencerka v oblasti krásy a podniká. V současnosti se účastní taneční soutěže Dancing with the Stars. Nejmladší Emma Tallulah oslavila 18. narozeniny. Ze všech tří dcer si nejvíce střeží soukromí. Věnuje se studiu a jezdeckému sportu.
Norská princzena a samozvaný šaman a léčitel Durek Verrett se vzali v roce 2024 v norských fjordech. Poznali se pět let předtím díky společným přátelům a od začátku budí pozornost médií i veřejnosti.
Princezna Martha Louise, která je třetí v nástupnictví na norský královský trůn, je v Norsku dlouhodobě vnímána jako kontroverzní osobnost. Tvrdí o sobě, že je jasnovidka a dokáže komunikovat s anděly. Tuto svou schopnost zpeněžila prostřednictvím kurzů a knih. Je propagátorkou alternativní medicíny. V roce 2022 princezna oznámila, že již nebude oficiálně reprezentovat norskou královskou rodinu.
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Princezna „jasnovidka“ jde do intimní show. I s manželem tvrdícím, že je plaz
Afroameričan Durek Verrett se na svých webových stránkách označuje léčitele a je například autorem knihy, podle níž je rakovina životní volba. Na živobytí si vydělává mimo jiné prodejem medailonku, jenž údajně zachraňuje životy. V rozhovoru s časopisem Vanity Fair Verrett tvrdil, že vstal z mrtvých. Říká o sobě, že je „šamanem šesté generace“. Tvrdí také, že byl faraonem a v minulém životě měl za manželku právě Marthu Louise.
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1. září 2024