Říkali, že nám to nevydrží, vzpomíná Zeta-Jonesová. S Douglasem jsou 25 let

„Říkali, že to nikdy nevydrží! A my tu jsme, pořád spolu, a je to plné lásky a zábavy,“ řekla Zeta-Jonesová s úsměvem.
Herečka letos 25. výročí kvůli natáčení třetí série seriálu Wednesday, kde hraje Morticii Addams, oslaví až o Vánocích. Přiznává, že jejich manželství prošlo i těžšími časy – v roce 2013 se krátce rozešli, když Michael bojoval s rakovinou jazyka a ona sama se léčila s bipolární poruchou. O rok později se ale znovu dali dohromady a od té doby jsou nerozluční.
Zeta-Jonesová se k Douglasovým osmdesátinám svlékla, pak mu s Bonem zazpívala
Pár tvrdí, že věkový rozdíl vůbec nevnímá. „Říkali mi: až ti bude padesát, jemu bude pětasedmdesát. No a? To je prostě matematika,“ dodává herečka s nadhledem.
Navzdory pohádkovému životu v Hollywoodu se oba snažili vést děti, Dylana (25) a Carys (22), i k obyčejným zážitkům. „Vzala jsem je do Legolandu, na výlety po Británii, do Skotska, Irska…“ svěřila se herečka. Přesto rodina podniká i velká dobrodružství – od Indie přes Patagonii až po Afriku. Herečka navíc trvá na tom, aby děti každý rok strávily alespoň dva týdny ve Walesu u jejích rodičů.