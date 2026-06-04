„MeToo odhalilo systémovou vrstvu zneužívání, nejen v tomto pracovním odvětví, ale ve všech odvětvích. A pokud problém neidentifikujete, nemůžete ho vyřešit. Pokud konverzaci umlčíte, nemůžete se posunout dál,“ řekla herečka.
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Cate Blanchettová problém nevztahuje jen na samotné sexuální obtěžování. Dodala, že za problematické považuje i převahu mužů na natáčení. „Pořád jsem na place a každé ráno počítám, kolik tam je lidí. A pořád to většinou vychází jen 10 žen na 75 mužů.“
S nadhledem dodala: „Mám muže ráda, ale ty vtipy se pořád opakují.“ Podle ní homogenní pracovní prostředí ovlivňuje i samotnou kvalitu práce a ocenila filmové festivaly, které se snaží podporovat větší zastoupení žen.
Během rozhovoru se dotkla i tématu spolupráce s lidmi, jejichž chování později vyvolalo kontroverze. Blanchettová v minulosti pracovala jak s Weinsteinem, tak s Woody Allenem. Přiznala, že když se informace o jejich chování dostaly na veřejnost, bylo pro ni „obtížné se s tím vyrovnat“. „Woody Allen mě zklamal,“ uvedla.
„Myslím, že když se takové věci odhalí, je to velmi znepokojující, pokud jste s někým takovým pracovali. Nebo jste spolupracovali s někým, kdo se choval způsobem, který je zavrženíhodný,“ vysvětlila.
Přestože už v roce 2025 naznačila, že uvažuje o konci herecké kariéry, nyní odhalila několik nových projektů. Chystá se vystupovat v londýnském Národním divadle, pracuje na projektu o Marthě Stewartové a zvažuje i účast v jiných filmech. Zdá se tak, že odchod z herectví zatím rozhodně není na pořadu dne.