Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

Výtěžek z dražby putoval na konto Nadace Archa Chantal, jež se zaměřuje na zútulňování dětských zdravotnických zařízení. Fotografie byla vytvořena do kalendáře Proměny Fantazie 2026, přičemž autorky snímku zasadily herecký pár do kostičkovaného pozadí a stejný vzorek měly i jejich obleky. „To sako musím mít,“ tvrdil pak Petr Kostka, když viděl výsledek, dotvořený pomocí umělé inteligence.
„My jsme nevěděli, jak ten finální obraz bude vypadat. Měli jsme na sobě civil, když nás holky fotily. Řekly nám akorát, jak si máme sednout a že to bude princip Rubikovy kostky. A když mi pak tu fotografii poslaly na mobil, byla jsem příjemně překvapená. Říkala jsem: To je fakt dobrý,“ prozradila herečka, která se celoživotně drží svého původního jména Mayerová.
„Nikdy jsem nepřemýšlela o tom, že bych byla Kostková. Před Petrem jsem už jednou vdaná byla a taky jsem si nechala svoje příjmení. Začínala jsem s ním jako herečka v šestnácti, takže mě ani nenapadlo měnit ho. Já to beru tak, že jsme každý samostatná lidská jednotka, která jde životem společně,“ vypráví Carmen Mayerová.
S Petrem Kostkou jsou svoji už padesát tři let. Vzali se po osmileté známosti a před třemi lety oslavili zlatou svatbu. „Naše Terinka (Tereza Kostková – pozn. red.) má krásnou zahradu, tak nám na ní uspořádala slavnost. Všechna naše děvčata, vnoučata a pravnoučata se tam tenkrát sešla,“ zavzpomínala herečka.
Další oslava se konala pouze ve čtyřech. „My jsme tenkrát toho sedmnáctého srpna měli dvojsvatbu s Františkem Němcem a jeho Ivankou. Tak jsme se domlouvali, jak to oslavíme, když máme těch padesát let od sňatku. Jestli sezveme obě rodiny, všechny příbuzné a půjdeme do restaurace… Jenomže buď hrál večer divadlo Franta, nebo Petr, bylo těžké to sladit. Tak jsem řekla: Víte co, miláčkové, přijdete k nám a já něco uvařím. Prostě se sejdeme ve čtyřech a udělám si večírek,“ vypráví Carmen Mayerová.
Nejen jejich manželství je obdivuhodné, ale i přátelský vztah který všem čtyřem letům navzdory vydržel. „Kluci spolu hrají (v Divadle Ungelt v představení Pan Halpern a pan Johnson – pozn. red.), takže se vídají. Já jsem tam taky jeden čas s Frantou hrávala,“ popisuje herečka, že ani pracovní kontakt jim nechybí.
Přátelství Kostky a Němce započalo v Městských divadlech pražských. „Kluci si spolu rozuměli a když došlo na to, že se ožení, domluvili se: Vezmeme ty naše holky a půjdeme na radnici společně. A bylo to hezké,“ vzpomíná Carmen Mayerová.
„My už tenkrát měli s Petrem tři děti. Já dceru z prvního manželství, on dvě holky z předchozího vztahu. Byli tam i naši rodiče a svědci. Odehrávalo se to na Staroměstské radnici, pak jsme měli všichni krásný oběd na Letné, tenkrát ještě v Bruselské restauraci, no a ve čtyři hodiny odpoledne jsme to ukončili. Všem jsme poděkovali, nasedli do auta a nechali se odvézt do hotelu na Hluboké. Auto jsme měli předem objednané i s řidičem, který nás vozíval na zájezdy. Mimochodem, byl to bratr herečky Nataši Gollové. Dcery hlídala tetička. A já s Petrem, Frantou a Ivankou jsme si to nádherně užili, byla to naše svatební cesta,“ vzpomíná.
V manželství se narodila dcera Tereza, herečka a zároveň moderátorka StarDance. S ní přibyl do rodiny před časem Jakub Nvota, za něhož se provdala. A ten před pár dny slavil premiéru inscenace Amadeus v hlavní roli s Denisem Šafaříkem, kterou režíroval v Divadle Na Fidlovačce. Jeho nejbližší však na ní chyběli.
„Mám ho moc ráda a ctím ho jako režiséra, člověka i zetě, ale musela jsem se omluvit, protože jsem měla lístky na Placida Dominga. Terezka měla taky nějaké povinnosti, ale viděla generálku a já už se těším, že se na to půjdu podívat dodatečně,“ dodává.
Se svým zetěm má zkušenosti i coby herečka. V Komorním divadle Kalich totiž nazkoušel s ní a svojí ženou Terezou Kostkovou inscenaci Na útěku. „Je to velmi krásná vtipná hra, máme s ní velký úspěch. Jezdíme s ní i po republice. Mě to baví, já cestování miluju,“ říká Carmen Mayerová, jež je navzdory svému věku ve velmi dobré kondici.
Jejich domov teď prosvětlil vnuk Antonín, kterého má Tereza s režisérem Petrem Kracíkem. Studuje filmovou školu a bydlí u prarodičů. „Pořád je ve škole, tak se zase tolik nevidíme. A nemá rád, když o něm veřejně mluvíme. Ale píše scénáře, nebo režíruje anebo je za kamerou. Vytvářejí si se spolužáky vlastní filmy. A jak to bude dál, se uvidí,“ prozradila herečka.
13. června 2023