Carmen Electra ukázala nového partnera. Hvězdu Pobřežní hlídky okouzlil tatér

Herečka a tatér se k sobě měli a na první pohled působili jako zamilovaný pár. Fotografové dvojici zastihli na cestě na večeři; Carmen Electra a Franco Vescovi zamířili po krátké procházce ulicemi do vyhlášeného steakhousu Maestro v Beverly Hills. Herečka se usmívala, partner ji držel kolem pasu a přímo před fotografy se pak i políbili.
Hvězda seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch) si své soukromí dlouhodobě střeží, a tak není překvapením, že se ke spekulacím o novém vztahu nevyjádřila ani ona, ani její zástupci. Na sociálních sítích se přesto okamžitě objevily komentáře fanoušků, kteří dvojici začali označovat jako „nový nečekaný pár“.
Carmen Electra má za sebou několik neúspěšných vztahů se slavnými muži. Poprvé se vdávala v roce 1998, a to za bývalou basketbalovou hvězdu Dennise Rodmana. Manželství však trvalo jen několik dní — Rodman zažádal o anulování a do několika měsíců se pár rozešel.
Slavný pár tvořila také s rockovým kytaristou Davem Navarrem z kapely Red Hot Chili Peppers. Vzali se v roce 2003 a svatební přípravy i veselka samotná byly zaznamenány v reality show MTV s názvem ‚Til Death Do Us Part: Carmen and Dave‘. Po třech letech oznámili rozchod, rozvod byl finalizován v únoru 2007. Přesto zůstali přáteli a dodnes o sobě v rozhovorech vzájemně mluví s respektem.
Po rozvodu s Navarrem se Carmen v roce 2008 zasnoubila s hudebníkem Robem Pattersonem. Ani tento vztah však nevydržel a zásnuby byly po čtyřech letech odvolány.
Franco Vescovi patří mezi nejznámější tatéry v Los Angeles. Proslavil se realistickým „black and grey“ stylem a založením prestižního studia Vatican Studios v Orange County.
Kalifornský tatér je také zakladatelem firmy Bishop Rotary, která vyrábí profesionální tetovací stroje používané tatéry po celém světě. Díky více než dvacetileté praxi je jeho jméno známé i mezi mnoha celebritami, které ho pravidelně navštěvují.
Carmen Electra je americká herečka, modelka a zpěvačka, která se proslavila zejména rolí plavčice v seriálu Pobřežní hlídka. Narodila se 20. dubna 1972 v Ohiu, kariéru začínala jako modelka. Během 90. let se stala ikonou popkultury a objevila se také v několika filmech, reality show a hudebních videích.