Carmen Electra, kterou si diváci dodnes spojují hlavně se seriálem Pobřežní hlídka a filmem Scary Movie, tentokrát vsadila na úplně jinou polohu.
V mexickém seriálu Dear Killer Nannies ztvárňuje herečka Američanku Margaret, která se zaplete s rodinou narkobarona Pabla Escobara. Děj přitom sleduje příběh z pohledu jeho syna Juana Pabla Escobara, který s tvůrci aktivně spolupracoval na tvorbě seriálu.
Největší rozruch vyvolala scéna ze šesté epizody. Právě v ní herečka odhodila zábrany a natočila intimní moment s jedním z bodyguardů nechvalně proslulého mafiána. „Scénář si vyžádal nahotu. Cítím se ve své kůži skvěle a věk pro mě není překážkou,“ říká Electra s tím, že před kamerou „odhodila veškerý ostych“.
|
Jak vypadá v 53 letech sexy plavčice z Pobřežní hlídky Carmen Electra?
Podle herečky, která se v posledních letech rozhodla úspěšně podnikat i na platformě OnlyFans, nešlo však zdaleka jen o lacinou provokaci. Zdůraznila, že roli pojala maximálně autenticky. „Poprvé v životě hraji skutečnou, realistickou postavu, takže jsem ji chtěla ztvárnit co nejautentičtěji,“ vysvětlila v jednom z rozhovorů.
Electra znovu ukazuje, že ani po padesátce se nebojí jít proti proudu. Zatímco některé její kolegyně volí spíše umírněnější role, ona dál sází na odvahu a nahotu a podle reakcí fanoušků se jí to vyplácí.
Carmen Electra je americká herečka, modelka a zpěvačka, která se proslavila zejména rolí plavčice v seriálu Pobřežní hlídka (Baywatch). Narodila se 20. dubna 1972 v Ohiu, kariéru začínala jako striptérka. Během 90. let se stala ikonou popkultury a objevila se také v několika filmech, reality show a hudebních videích.