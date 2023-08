Přestala jsem se stydět za to, koho miluju, říká pansexuálka Cara Delevingne

Britská modelka se podělila o radost ze vztahu, který pár oznámil minulý rok. „Moje přítelkyně mě seznámila se spoustou věcí a lidí. Být s ní je jedna z věcí z poslední doby, která mě dělá velmi šťastnou a spokojenou s tím, kdo jsem,“ řekla Delevingne.

Supermodelka, která se v roce 2020 přiznala k pansexualitě, se loni v srpnu během posledního rozhovoru otevřela časopisu Vogue. „Prostě jsem se rozhodla vyložit karty na stůl a říct, podívejte, jsem zamilovaná a miluju toho, koho miluju,“ uvedla o svém coming outu. „Přestala jsem se stydět za to, koho miluju a kým jsem.“

Delevingne také promluvila o své cestě ke střízlivosti a o tom, jak ji ovlivnila změna jejího životního stylu. „Nebylo to snadné, ale nikdy jsem si neřekla: Toto za to nestojí. Stálo to za každou sekundu. Nevím, co by se muselo stát, abych se toho vzdala. Jsem teď stabilnější a klidnější,“ svěřila se.

Minulý rok totiž nebyl pro bývalého andílka Victoria’s Secret vůbec jednoduchý. Delevingne nastoupila na odvykací kůru poté, co médii proletěly snímky původně zveřejněné serverem Daily Mail. Na nich byla modelka údajně pod vlivem návykových látek.

Právě po jejich uveřejnění si uvědomila, že potřebuje odbornou pomoc. „Nespala jsem. Nebyla jsem v pořádku. Trhá mi to srdce, protože tenkrát jsem si myslela, že se jen bavím, ale v určitém okamžiku jsem si řekla, že nevypadám vůbec dobře,“ dodala.