Sex po šedesátce je skvělý. Jen na to teď nemám čas, říká Bushnellová

„Potkávám zajímavé muže, ale nepotkala jsem nikoho, s kým bych pravidelně chodila. Představuji si, že se to někdy stane, až bude ten správný čas,“ řekla pro časopis Hello Bushnellová, která k randění používá seznamovací aplikace.

„Nemám žádné požadavky, že by musel ten muž být takový nebo makový. To je příliš omezující,“ vysvětluje. Až potká toho pravého, nebude se bránit ani druhé svatbě. První manželství s tanečníkem Charlesem Askegardem jí vydrželo 10 let. Rozvedli se v roce 2012.

Od té doby nasbírala mnoho zkušeností s randěním pomocí seznamek a podělí se o ně i ve své one-woman show s názvem True Tales of Sex, Success and the City.

O randění po padesátce hodlá natočit i reality show. „Každá epizoda si bude klást otázku typu: Jak najít lásku v každém věku? Je odpovědí randění s bývalým partnerem?“ vysvětlila. „Být padesátníkem nebo šedesátníkem dnes je velmi odlišné od toho, jak to bylo před 50, 30 nebo dokonce 20 lety. Lidé žijí energičtějším životem, jsou déle zdraví.“

Mít sexuální život je pro autorku také stále důležité, i když sama na něj nemá čas. „Myslím, že je skvělé, když to člověk má, i když v současné době jsem příliš zaneprázdněná na to, abych se tím trápila,“ uvedla.

Trend randění žen v „druhém dějství“ jejich života je podle ní dán několika faktory. „Ženy jsou samostatnější, duševně zdatnější, finančně zodpovědné, více dbáme na zdraví, na to, abychom dobře vypadaly. Lidé v padesáti nikam neodcházejí – vždyť Kate Mossové bylo nedávno padesát, ne? Sandře Bullockové je šedesát!“ dodala.

Sama se snaží udržovat zdravá a krásná především stravou a přiměřeným cvičením. Zatím nepodstoupila žádnou plastiku. Netají se ovšem tím, že si pomáhá botoxem. „Botox používám roky. Ale realita je taková, že všechna tato ošetření stojí peníze, takže je to bohužel odrazem bohatství,“ řekla autorka slavného seriálu o Carrie Bradshawové.