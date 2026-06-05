Americká zpěvačka Camila Cabello se rozešla s miliardářem Henrym Juniorem Chalhoubem. Randili spolu přibližně osmnáct měsíců a podle zdroje blízkého páru dospěli oba k závěru, že bude nejlepší, když se oba vydají vlastní cestou.
„Camila a Henry spolu vedli upřímný rozhovor a rozhodli se, že by svůj vztah měli ukončit. Užili si spolu spoustu krásných chvil, ale nebylo jim souzeno zůstat spolu. Je to stále čerstvé, ale oba vstupují do letošního léta už jako nezadaní,“ uvedl zdroj britského bulváru The Sun.
Naposledy byli spatřeni bok po boku letos v dubnu na hudebním festivalu Coachella v Kalifornii. Jejich románek odstartoval na konci roku 2024, kdy se potkali na večírku po módní přehlídce značky Elie Saab v Saúdské Arábii. O několik měsíců později už je fotografové zachytili při společné dovolené na karibském ostrově Svatý Bartoloměj.
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Sama zpěvačka v létě 2025 naznačila, že je šťastně zamilovaná. Na sociálních sítích tehdy sdílela sérii romantických fotografií a připojila poetický popisek o lásce a obyčejných radostech života.
Nejznámějším partnerem herečky a zpěvačky byl kanadský hudebník Shawn Mendes, s nímž tvořila jeden z nejsledovanějších párů světového showbyznysu. Jejich vztah trval od roku 2019 do listopadu 2021, přičemž v roce 2023 si dali ještě krátkou druhou šanci. V minulosti byla Cabello spojována také s odborníkem na seznamovací aplikace Austinem Kevitchem a krátce i s podnikatelem Matthewem Husseym.
Camila Cabello se proslavila jako členka dívčí skupiny Fifth Harmony, kterou opustila na konci roku 2016 a vydala se na sólovou dráhu. Ta se ukázala jako mimořádně úspěšná. Její největší hit Havana s raperem Youngem Thugem se stal celosvětovou senzací a komerčně nejúspěšnější písní roku 2018, podobně jako duet Señorita se Shawnem Mendesem. Velký úspěch zaznamenaly také skladby Never Be the Same, Bam Bam s Edem Sheeranem nebo Liar.
Henry Junior Chalhoub je libanonský podnikatel a člen jedné z nejbohatších rodin Blízkého východu, jejíž majetek je podle odhadů vyčíslován na zhruba 1,7 miliardy dolarů. Je považován za dědice rodinného impéria Chalhoub Group, které v roce 1955 založili jeho prarodiče Michel a Widad Chalhoubovi.
Společnost se sídlem v Dubaji patří k nejvýznamnějším distributorům luxusní módy a kosmetiky na Blízkém východě. Spolupracuje s řadou prestižních značek, mezi nimiž jsou například Versace, Jimmy Choo, Dior, Louis Vuitton, Fendi, Givenchy, Loewe, Swarovski či Sephora. Skupina provozuje stovky obchodů a působí ve více než desítce zemí regionu.
Sám Henry působí jako ředitel a konzultant společnosti Barents Reinsurance S.A., která se zaměřuje na oblast zajišťovnictví a finančních služeb.