Manželé by měli spát odděleně, možná i bydlet, míní Cameron Diazová

K tématu párového spolužití dělala rozhovor pro podcast Lipstick on the Rim, kde si Cameron Diazová povídala s Molly Simsovou, Emese Gormleyovou a Katherine Powerovou. V jeho závěru Gormleyová prohlásila, že s manželem nesdílí ložnici kvůli jeho chrápání.

„Oddělené ložnice bychom měli prosadit jako normální. Já to beru tak, že mám svůj dům a ten druhý taky svůj, a pak rodinný dům uprostřed. Každý chodíme spát k sobě a já jsem s tím v klidu,“ vložila se do toho Cameron Diazová a když se tomu ostatní začaly smát, dodala: „A uprostřed taky máme ložnici, kterou můžeme využívat v rámci svého vztahu.“

Na následnou námitku, že to někomu může vyznít negativně, však zareagovala odmítavě. „Řekla jsem to tak, jak to je. A mimochodem, teď mám skvělého manžela a už to takhle nevnímám. Tento názor jsem měla před svatbou,“ upřesnila herečka, jejímž mužem je od roku 2015 rockový hudebník Benji Madden, se kterým má čtyřletou dceru Raddix.

Přestože se Cameron Diazová před lety rozhodla pověsit herectví na hřebík, když dostala nabídku hrát v dosud nevydaném filmu Back in Action s Jamiem Foxxem, přestěhovala se kvůli natáčení do Londýna s celou svou rodinou. Jde o její první film od roku 2014, kdy si se stejným hereckým kolegou zahrála v muzikálu Annie.

„S manželem jsme se tak rozhodli, protože naše rodina to potřebovala. Po období covidu naše dcerka nic jiného neznala, chtěla se podívat do světa a my taky. Prostě jsme tak nějak museli,“ řekla herečka.

V Londýně si s manželem rozdělili role. Ona trávila dny natáčením a o rodinu se starala v noci, kdy se Madden věnoval svému podnikání. „Nejdřív jsme si říkali – to jsou zase nápady. Ale on to byl vážně dobrý nápad. Zvládli jsme to skvěle,“ dodala.