Calvin Klein a Kevin Baker, který je o 46 let mladší něž návrhář, jsou stále spolu. Vyrazili na oběd do newyorské restaurace Bar Pitti. Partneři si své soukromí pečlivě střeží, naposledy se společně ukázali v lednu, když odcházeli z posilovny Gold’s Gym ve Venice v Los Angeles.
Není jasné, kdy přesně spolu začali chodit. Poprvé je fotografové zachytili v březnu 2016 na konferenci Mint Luxury v indické Bombaji. O měsíc později společně navštívili premiéru broadwayského muzikálu American Psycho v New Yorku a v květnu se objevili na přehlídce Future of Fashion. Na červeném koberci se jako pár poprvé představili v říjnu 2016 na podzimním galavečeru American Ballet Theatre.
Baker se v minulosti věnoval modelingu, po několika kampaních však zřejmě s touto profesí skončil. Na veřejnosti se objevuje jen zřídka a nemá ani veřejně přístupné profily na sociálních sítích.
Calvin Klein byl před vztahem s Bakerem dvakrát ženatý. V roce 1965 si vzal Jayne Centreovou, manželství se rozpadlo v roce 1974. Mají spolu dceru Marci.
V roce 1986 se v Římě oženil se svou asistentkou Kelly Rectorovou. Společně žili devět let, rozešli se v roce 1996 a oficiálně se rozvedli až v roce 2006. I poté si podle svých slov zůstali „nejbližšími přáteli“.
Po rozvodu s Kelly v roce 2006 Klein veřejně oznámil, že je bisexuální. V rozhovoru pro časopis Vanity Fair z roku 2008 svou sexualitu popsal takto: „Zažil jsem – a už jsem to dříve říkal – mnoho svých fantazií. Měl jsem sexuální zkušenosti s muži i ženami. Zamiloval jsem se do žen. Oženil jsem se se ženami. A mám rodinu.“
Od roku 2003, kdy odešel z vedení své společnosti Calvin Klein Inc., se návrhář drží spíše v ústraní. Firmu založil v roce 1968 se svým blízkým přítelem Barrym Schwartzem.
Společnost Calvin Klein Inc. později koupila firma Phillips-Van Heusen Corp., dnes známá jako PVH Corp., a to za odhadovaných 700 milionů dolarů. Klein a Schwartz si z transakce každý odnesli okamžitě 215 milionů dolarů v hotovosti a akciích. V následujících letech mohly jejich další výnosy dosáhnout až 270 milionů dolarů.