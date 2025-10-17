Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence

„Chceme prostě být spolu. Navždy,“ prohlásil herec v rozhovoru pro Etalk. Pár spolu veřejně randí od ledna 2024, přičemž spekulace o zasnoubení se objevily o necelý rok později, když zpěvačka zveřejnila fotky s diamantovým prstenem.
K oficiálnímu potvrzení však došlo až v červnovém rozhovoru pro British Vogue, kde Dua Lipa řekla: „Ano, jsme zasnoubení. Je to nesmírně vzrušující. To rozhodnutí zestárnout spolu, mít společný život a – nevím – být nejlepšími přáteli navždy, to je opravdu výjimečný pocit.“
V rozhovoru pro Harper’s Bazaar se pak zpěvačka rozplývala dál. „Miluju lásku. Je to krásná věc, a opravdu inspirativní. Člověka neustále překvapuje, jak intenzivně zamilovaný je, a to v tom nejlepším slova smyslu,“ popisovala zasněně.
Otevřenost v lásce podle ní sice může leckoho děsit, ona je však za ni vděčná. „Dlouho jsem se chránila a bránila své srdce, ale teď se toho pocitu vzdávám. Říkám si – dobře, pokud to bude bolet, tak ať. Musím si prostě tu lásku dovolit,“ prohlásila.
Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka zároveň přiznala, že by o svém vztahu bývala mluvila otevřeněji, ale úmyslně si chrání své soukromí. „Jsem šťastnější než kdy dřív, takže mám pocit, že tím nemluvením jako bych tomu škodila… Ale když jste veřejně známá osoba, všechno soukromé je pro vás hodně citlivé. Není to o tom, že bych to sdílet nechtěla,“ tvrdí.
Podle zdroje magazínu People dvojice si své společné štěstí užívá, ale se svatbou nespěchá. „Dua je do Calluma naprosto blázen a vážně spolu mluví o budoucnosti, včetně manželství. Ale jsou čerstvě zasnoubení a pořád v té oslavné bublině. S plánováním svatby reálně zatím ani nezačali,“ uvedl.