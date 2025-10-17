Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence

Autor:
  9:38
Callum Turner (35) je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Od roku 2024 je jeho partnerkou zpěvačka Dua Lipa (30). V červnu letošního roku pár potvrdil své zasnoubení i plány na společnou budoucnost.
Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)

Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025) | foto: AP

Dua Lipa a Callum Turner (září 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (srpen 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (červen 2024)
Dua Lipa
50 fotografií

„Chceme prostě být spolu. Navždy,“ prohlásil herec v rozhovoru pro Etalk. Pár spolu veřejně randí od ledna 2024, přičemž spekulace o zasnoubení se objevily o necelý rok později, když zpěvačka zveřejnila fotky s diamantovým prstenem.

K oficiálnímu potvrzení však došlo až v červnovém rozhovoru pro British Vogue, kde Dua Lipa řekla: „Ano, jsme zasnoubení. Je to nesmírně vzrušující. To rozhodnutí zestárnout spolu, mít společný život a – nevím – být nejlepšími přáteli navždy, to je opravdu výjimečný pocit.“

V rozhovoru pro Harper’s Bazaar se pak zpěvačka rozplývala dál. „Miluju lásku. Je to krásná věc, a opravdu inspirativní. Člověka neustále překvapuje, jak intenzivně zamilovaný je, a to v tom nejlepším slova smyslu,“ popisovala zasněně.

Dua Lipa a Callum Turner (září 2024)

Otevřenost v lásce podle ní sice může leckoho děsit, ona je však za ni vděčná. „Dlouho jsem se chránila a bránila své srdce, ale teď se toho pocitu vzdávám. Říkám si – dobře, pokud to bude bolet, tak ať. Musím si prostě tu lásku dovolit,“ prohlásila.

Dua Lipa a Callum Turner na Met Gala v New Yorku (5. května 2025)
Dua Lipa a Callum Turner (září 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (srpen 2024)
Dua Lipa a Callum Turner (červen 2024)
50 fotografií

Britsko-albánsko-kosovská zpěvačka zároveň přiznala, že by o svém vztahu bývala mluvila otevřeněji, ale úmyslně si chrání své soukromí. „Jsem šťastnější než kdy dřív, takže mám pocit, že tím nemluvením jako bych tomu škodila… Ale když jste veřejně známá osoba, všechno soukromé je pro vás hodně citlivé. Není to o tom, že bych to sdílet nechtěla,“ tvrdí.

Podle zdroje magazínu People dvojice si své společné štěstí užívá, ale se svatbou nespěchá. „Dua je do Calluma naprosto blázen a vážně spolu mluví o budoucnosti, včetně manželství. Ale jsou čerstvě zasnoubení a pořád v té oslavné bublině. S plánováním svatby reálně zatím ani nezačali,“ uvedl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Aneta Krejčíková fotila ve spodním prádle. Nemusíte psát oukej a hratelný, říká

Aneta Krejčíková (34) dva roky po operaci prsou zapózovala v reklamní kampani na spodní prádlo a ukázala své křivky. Herečka se výsledkem focení pochlubila na svém Instagramu a popsala, jak vnímá...

Bez vrásky, ale kráska není. Ryanová, Kidmanová i Bluntová to přehánějí s úpravami

Hladké čelo, porcelánový obličej jen s minimálními vráskami a křečovitý úsměv s napíchanými rty. Tak nyní vypadá hodně hollywoodských hereček, které podlehly trendu věčného mládí. Zřejmě jim nevadí,...

S Čechem už bych nechodila, říká vnučka Reginy Rázlové Emilie Diatta

Herečka Regina Rázlová představila v Show Jana Krause svou vnučku. Jmenuje se Emilie Diatta, je režisérka, a do svých 13 let žila ve Francii. Příchod do Čech pro ni byl šok a i když jí vztah s Čechem...

Romantika na jachtě. Katy Perry strávila víkend s expremiérem Trudeauem

I když se spekulovalo o tom, že vztah Katy Perry (40) a bývalého kanadského premiéra Justina Trudeau (53) byl jen krátkým milostným románkem po zpěvaččině rozchodu s hercem Orlandem Bloomem, opak je...

První díl nahé seznamky skončil happy endem, Mirka našla svého námořníka

Česko-slovenská verze pořadu Naked Attraction odstartovala ve středu na televizi Óčko, která ten den trhla rekord ve sledovanosti. Lásku hledala sympatická Mirka (41) a příběh skončil šťastně.

Pro známé lidi jsou soukromé věci citlivé, říká Dua Lipa o tajení snoubence

Callum Turner (35) je britský herec a model, známý například svými filmovými rolemi Thesea Scamandera ve filmech Fantastická zvířata. Od roku 2024 je jeho partnerkou zpěvačka Dua Lipa (30). V červnu...

17. října 2025  9:38

Nechuť k divadlu mi odstartovala těžká bouračka, říká Lucie Zedníčková

Herečka Lucie Zedníčková (56) na otevření turecké restaurace v Praze mimo jiné prozradila, co nesmí mít na talíři. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že se snaží žít především přítomností a na...

17. října 2025

Mluvili jsme o dalším dítěti, ale nakonec zůstaneme u třech, říká Tomáš Klus

Tomáš Klus má s manželkou tři děti a tento počet je prý definitivní. Ale ještě nedávno prý Tamara uvažovala, že by si pořídili miminko. Nakonec však zvítězil „zdravý rozum.“ Klusovi jsou rádi, že se...

17. října 2025

Halle Berry se chlubí postavou v bikinách. Takhle vypadá devětapadesátnice, říká

Halle Berry (59) se chlubí skvělou postavou, ve zlatých titěrných bikinách se herečka fanouškům ukázala na fotografii z dovolené s partnerem. Dvojnásobná maminka vypadá rok před šedesátými...

16. října 2025

Z lavice před kameru. Vycházející herecké hvězdy prozradily, co jim pomohlo k filmu

Premium

Za pár let je možná budeme uhánět k rozhovorům marně. Možná nás odmítnou s tím, že nemají čas, možná neodpoví vůbec, protože budou až příliš žádaní a vytížení. Nebo u herectví nezůstanou? Teď v nich...

16. října 2025  13:38

Tom Cruise a Ana de Armasová se rozešli. Vydrželi spolu devět měsíců

Aně de Armasové (37) devět měsíců po boku Toma Cruise (63) stačilo. A tak se s ním před pár dny rozešla. Zdroj deníku The Sun prozradil, že mezi nimi už nic nejiskřilo a oba si uvědomili, že jim to...

16. října 2025  13:13

Rodina Diane Keatonové zveřejnila příčinu jejího úmrtí, fanouškům poděkovala

Herečka Diane Keatonová zemřela 11. října ve věku devětasedmdesáti let. Její rodina nyní zveřejnila příčinu úmrtí ve svém prohlášení, v němž zároveň poděkovala fanouškům za podporu.

16. října 2025  12:15

Andílci jsou zpět. Sexy prádlo předváděly modelky, herečky i influencerky

Hvězdami přehlídky Victoria’s Secret v New Yorku byly známé modelky jako Bella Hadidová, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio nebo Candice Swanepoelová. Coby sexy andílci se ovšem představily také...

16. října 2025  10:55

Synové a dcery Donalda Trumpa. Kdo je kdo v rodině prezidenta USA

Prezident Spojených států amerických Donald Trump (79) má po svém boku početnou rodinu. Dohromady má pět dětí, které si pořídil se třemi manželkami: Donalda mladšího, Ivanku, Erica, Tiffany a Barrona.

16. října 2025  10:06

Zpěvačka Kim Petras se narodila jako chlapec, po operaci se ráda předvádí nahá

Německá popová zpěvačka Kim Petras (33) překvapila fanoušky, když se na síti X objevila zcela nahá. Transgender umělkyně si na fotografii zakrývá intimní partie pouze rukama, oblečení jí leží na zemi...

16. října 2025  9:40

Slavný komik se zamiloval do Prahy. Je to asi nejkrásnější hlavní město na světě, píše

Britský komik Ricky Gervais nadchl pražskou O2 arenu svým stand-upem Mortality, kde si nebral servítky před žádným tématem. Na sociálních sítích ocenil krásu Prahy a přidal se tak k řadě světových...

16. října 2025

Už rok a půl mám akné. Padají mi vlasy i řasy, přiznává Tereza Fajksová

Miss Earth 2012 Tereza Fajksová (36) se kromě modelingové kariéry věnuje hlavně výchově svých dvou dětí. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o mateřství a nepříjemnostech, které ji trápí. Zmínila...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.