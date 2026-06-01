Závodník Ralf Schumacher si vzal mladšího přítele. Popřála mu i exmanželka

Novomanželé oblékli na obřad na radnici ladící tmavomodré obleky s modrými kravatami. Sobotní svatba odstartovala třídenní velkolepé oslavy, které Schumacher s manželem sdíleli s více než stovkou hostů. Nechyběl mezi nimi Ralfův syn David Schumacher (24), který přijel se svou ženou Vivien a byl svědkem. Oslavy se zúčastnil i Ralfův otec Rolf.
Po civilním obřadu se svatebčané přesunuli do plážového klubu La Bouillabaisse, kde si užili večeři při západu slunce, živou hudbu a krátce po půlnoci velkolepý ohňostroj nad Středozemním mořem.
Celá svatební událost se objeví také v závěrečné části čtyřdílného dokumentárního seriálu Ralf & Etienne: Wir sagen Ja, který vysílají stanice Sky a Wow.
Ženich Etienne Bousquet-Cassagne dorazil na obřad s gelovým účesem a vyhlazenou tváří, protože krátce před svatbou podstoupil plastickou operaci, přestože jeho partner s tímto zákrokem původně nesouhlasil. Padesátiletý Ralf, mladší bratr sedminásobného šampiona Michaela Schumachera, tak prožívá po letech na závodních okruzích zcela novou životní kapitolu.
Exmanželovi popřála i bývalá žena, se kterou měl v posledních letech napjaté vztahy. Neodpustila si ovšem narážku na Ralfovu sexuální orientaci. „Vždycky se říká: ‚Pravá láska si najde cestu.‘ V některých případech to jen trochu déle trvá, než všichni na závodní dráze skutečně vědí, jakým směrem se jezdí. Nicméně, vše nejlepší k vaší svatbě,“ řekla deníku Bild Cora Schumacherá (49), která byla za Ralfa vdaná v letech 2001 až 2015.