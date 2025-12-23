Bývalá ruská tenistka Kurnikovová a zpěvák Iglesias jsou čtyřnásobnými rodiči

  18:16
Zpěvák Enrique Iglesias (50) a jeho manželka Anna Kurnikovová (44) se stali rodiči čtvrtého potomka. Radostnou novinku sdíleli v pondělí prostřednictvím společného příspěvku na Instagramu. Popový idol a bývalá profesionální tenistka jsou spolu už 21 let.
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias

Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias | foto: Profimedia.cz

Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias
Oznámení na sociální síti doprovodili čtyřnásobní rodiče něžnou fotografií novorozeněte, které přišlo na svět už minulý týden. Miminko je na snímku zabalené v dece, má na hlavě nemocniční čepičku a vedle sebe plyšového lenochoda.

annakournikova

My Sunshine 12.17.2025

22. prosince 2025 v 23:07, příspěvek archivován: 23. prosince 2025 v 18:37
Iglesias a Kurnikovová k fotografii napsali jednoduchý popisek: „Moje sluníčko 17. prosince 2025.“ Oba si své soukromí dlouhodobě chrání a nezveřejnili proto žádné informace o pohlaví ani jménu dítěte.

Anna Kurnikovová s přítelem Enriquem Igleasiasem (2011)
Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias s dětmi
Enrique Iglesias a Anna Kurnikovová
Anna Kurnikovová
Enrique se v minulosti svěřil s tím, že by byl rád, kdyby se jeho děti vydaly spíše sportovní cestou po vzoru své matky, než aby následovaly jeho hudební kariéru.

V prosinci 2017 se páru podařilo utajit těhotenství Anny a narození dvojčat. V lednu 2019 se pak zpěvák a bývalá tenistka na sociálních sítích poprvé pochlubili fotkami dcery Lucy a syna Nicholase.

Iglesias a Kurnikovová jsou spolu už 21 let, potkali se při natáčení videoklipu ke zpěvákově písničce Escape. Několikrát se rozešli, ale nakonec zůstali spolu.

Nevěřte mu, je to vtipálek, varovala při tenisu Kurnikovová diváky před Jágrem

Blondýnka Anna Kurnikovová nikdy nevyhrála turnaj ve dvouhře na profesionálním okruhu. Nikdy nebyla číslo jedna ve světovém žebříčku a tenisovou kariéru ukončila už v roce 2003. Přesto patří dodnes mezi nejznámější ruské tenistky. Showbyznys a svět módy ji přitahovaly jako magnet a pro tisícovky mužů z celého světa se přitažlivá tenistka s jemnou tváří a dokonalými tvary stala sexsymbolem.

Enrique Iglesias bývá označován za krále latino popu. Je synem populárního zpěváka a někdejšího lamače ženských srdcí Julia Iglesiase. Po rozvodu rodičů vyrůstal ve Španělsku. Když jeho dědečka unesli povstalci z teroristické skupiny ETA, poslala ho matka za otcem do USA, později žil několik let s matkou také v Jugoslávii.

Mezi jeho největší hity patří Bailando, Do You Know?, Escape nebo Hero. V roce 2003 si nechal kvůli riziku vzniku rakoviny odstranit z obličeje svou do té doby charakteristickou pihu.

