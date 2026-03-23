Playmate kritizovali za velká prsa. Manželka herce Houlta si to nenechala líbit

Dvaatřicetiletá Bryana má s Nicholasem dvě děti – osmiletého syna Joaquina a jednoho mladšího potomka, kterému jsou tři roky. Na galavečer Vanity Fair Oscars Party si vzala černé šaty od Lurelly s výrazným výstřihem, což některé lidi na sociálních vedlo k pozastavování se nad jejími ňadry.
Tyto reakce nakonec Bryanu přiměly zareagovat formou příspěvku na Instagramu. „Vidím všechny ty komentáře ohledně mého poprsí. Takhle prostě vypadá kojící matka, která už pár hodin nenakrmila děti, chápete? Kdo ví, ten ví. Ale vysvětlení vám nikdo nedlužil,“ napsala.
Pár si svůj soukromý život drží z velké části v utajení – až v roce 2024 se Nicholas během rozhovoru o Bryaně zmínil jako o své manželce. Nyní se tématem rozhovorů přirozeně stává spíše rodičovství.
„Všechna ta únava je fakt extrémní. Před tím vás nikdo nevaruje,“ postěžoval si Nicholas v rozhovoru pro Evening Standard. „Ale ta láska, která je s tím spojená, všechno převáží. Je to fenomenální, miluju to. A navíc to má neustálý vývoj. Děti se člověku mění doslova ze dne na den… Je to lidsky naprosto naplňující.“
Nicholas se narodil jako třetí dítě učitelky klavíru a pilota British Airways, načež ve svých dvanácti opustil školu, aby se mohl naplno věnovat herectví. V roce 2002 se proslavil ve filmu Jak na věc, kde si zahrál po boku Hugha Granta. Mezi další milníky patřila role Tonyho Stonema v televizním dramatu Skins nebo akční filmy X-Men: První třída a Šílený Max: Zběsilá cesta.
Zatímco mnohým dětským hercům se v dospělosti dařit přestalo, šestatřicetiletý Nicholas Hoult představuje opačný případ. „Jdete do toho s obavami, protože slýcháte, jak dětští herci později přicházejí o práci, život se jim vymkne z rukou a zkrátka to nakonec nezvládnou. Stejně jsem si ale byl jistý, že právě tohle chci dělat a pokračovat v tom – i s vědomím toho, že to možná nevyjde,“ nechal se slyšet na filmovém festivalu Red Sea v Saudské Arábii.
Při stejné příležitosti vyjádřil ocenění svým rodičům za to, že jej nikdy k úspěchu netlačili. „Naštěstí byli v tomhle naprosto úžasní – poslali mě do normální školy a snažili se, aby byl můj život mimo herectví co nejnormálnější.“