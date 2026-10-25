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Partnerka biohackera Bryana Johnsona měří noční vzrušení sondou za 346 tisíc

Autor:
  10:30
Bryan Johnson a jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026)

Bryan Johnson a jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026) | foto: Instagram @bryanjohnson_

Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve...
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve...
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve...
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve...
28 fotografií
Kate Tolová se zapojila do neobvyklého experimentu svého partnera Bryana Johnsona, který se snaží zpomalit stárnutí. Každou noc používá speciální sondu měřící změny prokrvení poševní tkáně. Zařízení stojí v přepočtu zhruba 346 tisíc korun a má přispět k výzkumu ženského sexuálního zdraví.

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Kate Tolová, partnerka amerického podnikatele a známého biohackera Bryana Johnsona, podstupuje experiment, který by mnohé ženy nejspíš překvapil. Každou noc si zavádí do pochvy speciální sondu, jež zaznamenává změny prokrvení tkáně během spánku. Jejím cílem je lépe porozumět ženskému tělu a zjistit, zda by podobná měření mohla v budoucnu přinést nové poznatky o sexuálním zdraví a dlouhověkosti.

Zařízení, kterému se v zahraničních médiích přezdívá „technologický tampon“, stojí 15 700 dolarů, v přepočtu tedy přibližně 346 tisíc korun. Jak Tolová popsala deníku The New York Post, jeho používání vyžaduje nejen samotnou sondu, ale také kabel připojený k přístroji a notebooku, který musí zůstat zapnutý po celou noc.

„Zavedu si pěticentimetrovou sondu a k noze si přilepím kabel, který je připojený k přístroji a notebooku. Notebook nesmí přejít do režimu spánku, jinak přijdeme o data. Na to jsem bohužel přišla z vlastní zkušenosti,“ popsala.

Bryan Johnson a jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026)
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve spánku, speciální sondu nyní používá za stejným účelem i jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026)
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve spánku, speciální sondu nyní používá za stejným účelem i jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026)
Bryan Johnson si pomocí speciálního přístroje pravidelně měří své vzrušení ve spánku, speciální sondu nyní používá za stejným účelem i jeho partnerka Kate Tolová. (říjen 2026)
28 fotografií

Její partner Bryan Johnson se podobně zaměřuje na sledování svého těla. Pomocí výrazně levnějšího zařízení monitoruje noční erekce, které mohou souviset se zdravím cév. Zařízení, které používá, podle médií stojí přibližně 275 dolarů, tedy asi šest tisíc korun. Johnson věří, že dlouhodobé sledování tělesných ukazatelů mu pomůže lépe porozumět vlastnímu zdraví a procesu stárnutí.

Tolová chce podobný přístup rozšířit také na ženské tělo. U žen totiž během spánku dochází ke změnám prokrvení genitálií, mimo jiné v oblasti klitorisu. Tento jev je v některých ohledech srovnatelný s nočními erekcemi u mužů, jeho význam pro diagnostiku zdravotních problémů však zatím není dostatečně prozkoumán.

Výzkum ženského sexuálního vzrušení během spánku přitom není úplnou novinkou. Studie publikovaná v roce 1985 sledovala změny prokrvení poševní tkáně během jednotlivých spánkových fází a zaznamenala výraznější změny během fáze REM, která je spojena se sněním. Autoři tehdy upozornili, že tělesné reakce nemusí vždy odpovídat tomu, jak člověk sám hodnotí svou sexuální vzrušivost.

Fotografie zachycuje kontroverzní experiment, při kterém Bryan Johnson v rámci svého projektu zaměřeného na dlouhověkost a omlazování (Project Blueprint) podstoupil výměnu krevní plazmy se svým synem a také se svým tehdy sedmdesátiletým otcem. Zkumavky v jejich rukou obsahují odebranou krev, která se následně v laboratoři separovala na plazmu a další krevní složky.

Tolová doufá, že podrobnější sledování těchto procesů by mohlo lékařům pomoci lépe rozlišovat mezi tělesnými a psychickými příčinami některých sexuálních obtíží u žen. Zatím však není k dispozici ověřený klinický test, který by na základě nočního prokrvení genitálií spolehlivě diagnostikoval ženské sexuální dysfunkce nebo předpovídal délku života.

Sama Tolová podle New York Post uvedla, že jí měření umožnila poprvé sledovat změny tohoto signálu v průběhu celého menstruačního cyklu. Lékařka Hillary Segerová, která se na jejím zdravotním sledování podílí, však upozorňuje, že interpretace podobných záznamů má své limity. Ani u mužů totiž sledování nočních erekcí neposkytuje samo o sobě úplný obraz zdravotního stavu.

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Kate Tolová se společně s Johnsonem věnuje projektu Blueprint, který se zaměřuje na sledování biologických ukazatelů, životního stylu a procesů souvisejících se stárnutím. Johnson, jenž v minulosti vedl technologickou společnost, se proslavil snahou zpomalit biologické stárnutí prostřednictvím přísného režimu, měření tělesných funkcí a různých experimentálních postupů.

Johnson se v minulosti dostal do titulků médií i kvůli kontroverzním experimentům. Nechal si například aplikovat krevní plazmu svého tehdy sedmnáctiletého syna v naději, že by mohla zpomalit proces stárnutí a podpořit regeneraci organismu. Samotný experiment později ukončil, protože podle něj nepřinesl očekávané výsledky.

Podnikatel, který investuje miliony dolarů do zpomalování stárnutí a dlouhověkosti, letos oznámil, že trpí autoimunitní gastritidou. Jde o chronické onemocnění, při němž imunitní systém napadá buňky žaludeční sliznice. Nemoc může narušit vstřebávání vitaminu B12 a železa a vést k jejich nedostatku, chudokrevnosti i dalším komplikacím.

bryanjohnson_

my most important mission yet

13. října 2026 v 23:30, příspěvek archivován: 23. října 2026 v 10:37
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