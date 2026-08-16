Bruce Willis bojující s demencí výjimečně ve společnosti. Byl na svatbě dcery

Novomanželé se pochlubili svatebními fotkami, které přinesl magazín Vogue. Kromě snímků ze zákulisí veselky je mezi nimi i fotka ženicha a nevěsty s Brucem Willisem. Herec se usmívá a jednou rukou objímá dceru, která je o něj opřená. Zeť ho drží za druhou ruku. Na dalších fotkách je pak nevěsta i s matkou Demi Moore a sestrami Rumer a Scout.
Tallulah Willisová a Justin Acee se vzali na zahradě jejího rodinného domu v Hailey v Idahu. Nevěsta měla šaty ušité na míru od kreativního ředitele Balenciaga Pierpaola Piccioliho. Na vytvoření celkového outfitu spolupracovala také s dlouholetým stylistou Demi Moore Bradem Goreskim.
Tallulah je nejmladší ze tří dcer Demi Moore a Bruce Willise. Herec má ještě dcery Mabel a Evelyn se svou současnou manželkou Emmou Hemingovou.
Bruce Willis se stáhl z veřejného života poté, co mu lékaři v roce 2022 diagnostikovali afázii – poruchu, která ovlivňuje schopnost komunikace. O rok později rodina oznámila, že herec trpí frontotemporální demencí (FTD), progresivním onemocněním mozku spojeným s úbytkem tkáně ve frontálních a temporálních lalocích. FTD se může projevit změnami chování a osobnosti, potížemi s pohybem i výrazným zhoršením řeči a porozumění.
Hemingová nedávno popsala, že její muž si dost možná nikdy plně neuvědomil závažnost své nemoci. „Existuje neurologický stav, který se objevuje u FTD a také u jiných typů demence, jmenuje se anosognózie. Znamená to, že mozek nedokáže rozpoznat, co se s ním děje,“ vysvětlila během rozhovoru v podcastu Conversations with Cam.
„To, co pak lidem často přijde jako popírání nemoci – když dotyčný nechce k doktorovi a neustále všechny přesvědčuje, že je v pořádku – to je ve skutečnosti projev anosognózie. Není to záměrné popírání. Jsou to změny v mozku, které k té nemoci patří,“ pokračovala bývalá modelka, která se za Willise provdala v roce 2009.
Ve výsledku je podle ní možná lepší, pokud si její manžel svou nemoc neuvědomuje. „Je to takové požehnání a prokletí v jednom. Bruce si to nikdy nespojil, nikdy mu nedošlo, že tuhle chorobu má – a já jsem za to vlastně ráda. Jsem ráda, že o tom neví,“ dodává.
Hemingová se stala aktivistkou v oblasti výzkumu FTD a otevřeně mluví o výzvách, jaké přináší péče o tyto pacienty. Za jedno z nejtěžších rozhodnutí považuje přestěhování Bruce do vlastního domu, kde o něj může být nepřetržitě pečováno a kde má potřebný klid.
„Dcery si nemohly pozvat kamarády, neměli jsme žádné návštěvy, žili jsme prakticky v izolaci. To bylo náročné. A Bruce by si nepřál, aby nemoc negativně ovlivňovala i jeho děti,“ vysvětlila před pár měsíci. „Rozhodnutí to tedy nebylo lehké, ale naší rodině prospělo. Dětem se teď daří skvěle a Bruceovi také.“