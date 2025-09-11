Hvězda časopisu Sports Illustrated Brooks Naderová se nedávno rozešla s ruským tanečníkem Glebem Savčenkem (41), který ji údajně podváděl. Dramatický rozchod zdokumentovala ve své reality show S láskou sestry Naderovy.
Hned potom se ale vyrojily spekulace, že má nového přítele a je to tenista. V show Jimmyho Kimmela se Naderové zeptali, jestli je to Sinner, což popřela. Víc se k tomu ale nechtěla vyjadřovat.
|
Skromní šampioni. Alcaraz pořád bydlí u rodičů, Sinnerovi fandí i adoptovaný bratr
Její sestra nyní v rozhovoru pro E! News prozradila, že randí se španělským tenisovým šampionem Carlosem Alcarazem a vše je ještě velmi čerstvé.
„Ty fámy jsou pravdivé,“ řekla Grace Ann Naderová. „Randění je tak vágní pojem. Ale vím, že je to muž okamžiku,“ dodala o šestinásobném vítězi Grand Slamu, který získal svůj nejnovější titul na US Open v neděli 7. září.
Sama se s ním zatím ještě nepotkala, ale touží po tom. „Je tak roztomilý,“ rozplývala se sestra Naderové.
Alcaraz loni říkal, že je pro něj vzhledem k neustálému cestování těžké najít přítelkyni. Žije stále s rodiči a bratry. „Když skončím turnaj, nezáleží na tom, jestli vyhraji, nebo ne, chci se jen dostat domů a být se svou rodinou. Žiji s mámou a tátou, starším bratrem a dvěma mladšími bratry. Pro ně nejsem žádná velká tenisová hvězda, jen normální chlap,“ řekl Alcaraz v rozhovoru pro deník The Sunday Time.