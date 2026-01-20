Mladý Beckham o rodičích: Sabotovali můj vztah, matka mě ztrapnila na svatbě

Brooklyn Peltz Beckham se o rodinné rozepři rozepsal v příbězích na Instagramu. Ve svém prohlášení na sociální síti tvrdil, že jeho rodiče byli manipulativní, kontrolovali, co se píše o rodině v tisku a snažili se také „zničit“ jeho vztah s nynější manželkou Nicolou Peltz Beckhamovou.
„Roky jsem mlčel a snažil jsem se tyto záležitosti udržet v soukromí. Bohužel moji rodiče a jejich tým i nadále chodí za novináři, takže mi nezbývá nic jiného, než mluvit sám za sebe a říkat pravdu jen o některých lžích, které byly vytištěny. Nechci se usmířit se svou rodinou. Nechci být kontrolován, poprvé v životě se postavím sám za sebe,“ napsal Brooklyn Peltz Beckham.
„Celý svůj život moji rodiče kontrolovali narativy v tisku o naší rodině. Performativní příspěvky na sociálních sítích, rodinné události a neautentické vztahy byly nedílnou součástí života, do kterého jsem se narodil. Nedávno jsem na vlastní oči viděl, kam až jsou ochotni zajít, aby do médií umístili nespočet lží, většinou na úkor nevinných lidí, aby si zachovali svou vlastní fasádu. Ale věřím, že pravda vždycky vyjde najevo,“ uvedl.
|
Brooklyn Beckham se zlobí. Komunikovat budeme jen přes právníky, vzkázal rodičům
Brooklyn Beckham si v roce 2022 vzal dceru amerického miliardáře Nelsona Peltze a bývalé modelky Claudie Heffnerové. Nicola se ale Beckhamovým podle něj nezamlouvala. „Moji rodiče se neustále snaží zničit můj vztah už od doby před mou svatbou a nepřestali. Moje máma zrušila šití šatů Nicoly na poslední chvíli, i když se na jejich návrh těšila, a donutila ji, aby si okamžitě našla nové šaty,“ řekl o vztahu matky a jeho manželky.
„Týdny před naším velkým dnem na mě rodiče opakovaně tlačili a pokoušeli se mě podplatit, abych se vzdal práv na své jméno, což by ovlivnilo mě, mou manželku a naše budoucí děti. Neochvějně trvali na tom, abych podepsal smlouvu před datem svatby, protože pak by vstoupily v platnost podmínky dohody. Moje váhání ovlivnilo výplatu a od té doby se ke mně nikdy nechovali stejně,“ napsal.
„Během plánování svatby zašla moje máma tak daleko, že mě nazvala ‚hnusným‘, protože jsme se s Nicolou rozhodli, že k našemu stolu posadíme i moji chůvu Sandru a Nicolinu chůvu, protože obě neměly své partnery. Oba naši rodiče měli své vlastní stoly, které byly vedle našich,“ přidal další historku a pokračoval.
„Od chvíle, kdy jsem se začal před svou rodinou zastávat sám sebe, rodiče na mě neustále útočili, a to jak soukromě, tak i veřejně. Ty útoky byly na jejich příkaz zasílány tisku. Dokonce i moje bratry přiměli k tomu, aby mě napadli na sociálních sítích, než si mě nakonec z ničeho nic zablokovali loni v létě,“ dodal.
Brooklyn také tvrdí, že jeho matka si přisvojila jeho první svatební tanec s Nicolou a „nevhodně na mě“ tančila před hosty. Přiznal, že se nikdy v životě necítil nepříjemněji nebo více ponížený. Je přesvědčený, že jeho rodina Nicolu nikdy nerespektovala a ani ji nepozvali na oslavu 50. narozenin Davida Beckhama.
„Moje rodina si cení veřejné propagace a podpory nade vše. Značka Beckham je na prvním místě. Rodinná ‚láska‘ se určuje tím, kolik toho zveřejňujete na sociálních sítích nebo jak rychle všeho necháte, abyste se objevili a pózovali na rodinné fotografii, i když je to na úkor našich profesních povinností,“ uvedl.
|
Muži generace Z a odkaz T. G. Masaryka. Proč je Brooklyn Beckham feminista?
„Představa, že mě ovládá moje žena, je úplně mylná. Většinu života mě ovládali rodiče. Vyrůstal jsem s ohromující úzkostí. Poprvé v životě, od té doby, co jsem se odtrhl od rodiny, tato úzkost zmizela. Každé ráno se probouzím vděčný za život, který jsem si vybral, a našel jsem klid a úlevu. S manželkou nechceme život formovaný image, tiskem nebo manipulací. Chceme jen klid, soukromí a štěstí pro nás a naši budoucí rodinu,“ dodal.
Bývalý fotbalista David Beckham a členka kapely Spice Girls a módní návrhářka Victoria Beckhamová, kteří mají ještě dva syny Cruze a Romea a dceru Harper, se zatím k celé věci nevyjádřili.