Když se jede, tak se maže. Brooke Shieldsová otevřeně mluví o sexu ve stáří

Svůj aktuální vztah k sexu podrobně popisuje ve své autobiografii Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old (Brooke Shieldsová nesmí zestárnout: Postřehy z ženského stárnutí), konkrétně v desáté kapitole. „Jako mladá jsem měla silné chutě, ale vždycky jsem se jaksi zdráhala naplňovat je tak, jak jsem chtěla,“ píše.

Zmiňuje, že o panenství přišla ve dvaadvaceti, ale ani poté své vášni nedávala průchod tolik, jak by si zpětně přála. „A teď, po víc než pětatřiceti letech, občas předstírám, že spím, když má Chris zrovna náladu. A jeho chyba to není,“ zastává se svého dlouholetého manžela Chrise Henchyho.

„Procházím totiž všemi těmi tělesnými trablemi, které provázejí stárnoucí ženu – řídnoucí vlasy, chmýří na tváři, dosud nevídaný tuk na břiše, vaginální suchost a klesající libido – a ve svém přirozeném stavu si tak pro něj připadám méně přitažlivá než kdy dříve,“ svěřuje se.

I její doktor jí přitom připomínal, jak je sex ve vztahu důležitý, a že by neměla zapomínat na udržování hormonální rovnováhy. Intimita je ovšem v jejím případě provázena bolestí, a to kvůli nechtěnému zásahu lékaře, který jí před několika lety bez jejího souhlasu provedl „obnovující“ plastickou operaci zevních pohlavních orgánů.

„Abych si v současnosti mohla sex plně užít, musím mít svoje mastičky, léčiva, správné pyžamo (možná by také bylo lepší neříkat tomu pyžamo), speciální polštář a možná i tequilu na uvolnění,“ líčí Shieldsová. „Doktor mi doporučil brát testosteron – těch pár vousků navíc prý pořeší pinzeta – ale k tomu jsem ještě nedošla. Prozatím spoléhám na klasické řešení, že čím častěji, tím je to příjemnější.“