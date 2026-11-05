Brand trvá na své nevině a soud jej v několika dalších případech sexuálního násilí obvinění zprostil. O výši trestu rozhodne justice v pondělí 9. listopadu.
Případy, za něž čelil obvinění, se datují do období 1999 až 2009. Brand se tehdy vypracoval ze stand-up komika na televizního moderátora a herce hollywoodských filmů, jako jsou komedie Dostaň ho tam nebo Arthur.
U soudu proti němu vypovídalo šest žen, které v té době podle jejich vyjádření sexuálně napadal či znásilňoval. Jedna z nich vypověděla, že s ním v roce 2009 opakovaně měla konsenzuální sexuální styk u něj doma, odmítla však anální styk, k němuž ji donutil. Soud jej v tomto případě uznal vinným ze znásilnění, stejně jako v několika případech sexuálního napadení.
V roce 2004 jiné ženě proti její vůli sahal na prsa v baru, v roce 2009 po další oběti během práce na propagaci projektu požadoval masáž, načež jí strčil svou hlavu mezi nohy.
Jednapadesátiletý Brand tvrdí, že si ženy průběh událostí vymyslely nebo že vše probíhalo s jejich souhlasem. Soud jej zprostil dalších dvou obvinění ze znásilnění a jednoho z napadení. Soudce dnes rovněž zamítl jeho žádost o propuštění na kauci a do pondělního rozhodnutí o výši trestu bude Brand ve vazbě.
Brand se v posledních letech z mainstreamových médií do značné míry vytratil, ale díky videím, ve kterých spojuje zdravý životní styl a konspirační teorie, si získal velkou popularitu na internetu. Loni prohlásil, že se přestěhoval do Spojených států. Předloni oznámil, že se stal křesťanem.