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Bezohledný sexuální predátor. Exmanžel Katy Perry je vinný ze znásilnění

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  16:50
Russell Brand při odchodu od soudu v Londýně (2. listopadu 2026)

Russell Brand při odchodu od soudu v Londýně (2. listopadu 2026) | foto: AP

Russell Brand v Londýně (30. října 2026)
Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)
Russell Brand v Londýně (28. října 2026)
Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)
28 fotografií
Britský soud ve čtvrtek uznal herce a moderátora Russella Branda vinným ze znásilnění z roku 2009 a ze sexuálního napadení. Prokuratura označila někdejší televizní celebritu a bývalého manžela zpěvačky Katy Perry za bezohledného sexuálního predátora a soudce uvedl, že jej čeká dlouhé vězení.

Brand trvá na své nevině a soud jej v několika dalších případech sexuálního násilí obvinění zprostil. O výši trestu rozhodne justice v pondělí 9. listopadu.

Případy, za něž čelil obvinění, se datují do období 1999 až 2009. Brand se tehdy vypracoval ze stand-up komika na televizního moderátora a herce hollywoodských filmů, jako jsou komedie Dostaň ho tam nebo Arthur.

Russell Brand u soudu v Londýně (28. října 2026)

U soudu proti němu vypovídalo šest žen, které v té době podle jejich vyjádření sexuálně napadal či znásilňoval. Jedna z nich vypověděla, že s ním v roce 2009 opakovaně měla konsenzuální sexuální styk u něj doma, odmítla však anální styk, k němuž ji donutil. Soud jej v tomto případě uznal vinným ze znásilnění, stejně jako v několika případech sexuálního napadení.

V roce 2004 jiné ženě proti její vůli sahal na prsa v baru, v roce 2009 po další oběti během práce na propagaci projektu požadoval masáž, načež jí strčil svou hlavu mezi nohy.

Russell Brand a Katy Perry

Jednapadesátiletý Brand tvrdí, že si ženy průběh událostí vymyslely nebo že vše probíhalo s jejich souhlasem. Soud jej zprostil dalších dvou obvinění ze znásilnění a jednoho z napadení. Soudce dnes rovněž zamítl jeho žádost o propuštění na kauci a do pondělního rozhodnutí o výši trestu bude Brand ve vazbě.

Brand se v posledních letech z mainstreamových médií do značné míry vytratil, ale díky videím, ve kterých spojuje zdravý životní styl a konspirační teorie, si získal velkou popularitu na internetu. Loni prohlásil, že se přestěhoval do Spojených států. Předloni oznámil, že se stal křesťanem.

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