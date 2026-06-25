Britney Spears by chtěla dítě. Kytary mi připomínají mimozemská miminka, říká

Interpretka hitu Toxic je matkou dvou synů, dvacetiletého Seana Prestona a devatenáctiletého Jaydena Jamese, které má s bývalým manželem Kevinem Federlinem. V roce 2022, krátce po svatbě se Samem Asgharim, otěhotněla. O měsíc později však pár oznámil, že o dítě přišel.
Nyní Britney Spears zveřejnila video, na němž drží kytaru, a napsala: „Je to pro mě emocionální den. Kytary mi připomínají mimozemská miminka, mají tak jemné struny. O hudbě se říká, že je řečí andělů. Tuhle kytaru jsem si koupila v Mexiku s nadějí, že jednou budu moci mít další dítě.“
Spears a Asghari v roce 2022 oznamovali potrat společným prohlášením. „S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že jsme v rané fázi těhotenství přišli o naše zázračné dítě. Pro každého rodiče je to zdrcující období. Možná jsme měli s oznámením počkat do pozdější fáze těhotenství, byli jsme však příliš nadšení, že se můžeme podělit o dobrou zprávu,“ napsal tenkrát pár, který se o rok později rozešel a následně rozvedl.
Zpěvačka také fanouškům vystvětlila, proč na videích na sociálních sítích tančí spoře oděná. Tvrdí, že asi před třěmi jí zloděj vykradl polovinu šatníku, vzal i šperky a peníze. To následně vedlo k její „rebelii“, že se na Instagramu prezentovala „lacině“.