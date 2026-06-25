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Britney Spears by chtěla dítě. Kytary mi připomínají mimozemská miminka, říká

Britney Spears

Britney Spears | foto: Profimedia.cz

Britney Spears (2015)
Britney Spears na oficiálním snímku ke své kolekci prádla
Britney Spears na snímku z předávání cen ESPY
Britney Spears (New York, 28. srpna 2016)
33 fotografií
Britney Spears (44) přiznala, že čtyři roky poté, co prodělala samovolný potrat, nepřestala doufat, že se znovu stane matkou. Zpěvačka se o své přání podělila v příspěvku na Instagramu u příležitosti Dne otců, který připadl na 21. června.

Interpretka hitu Toxic je matkou dvou synů, dvacetiletého Seana Prestona a devatenáctiletého Jaydena Jamese, které má s bývalým manželem Kevinem Federlinem. V roce 2022, krátce po svatbě se Samem Asgharim, otěhotněla. O měsíc později však pár oznámil, že o dítě přišel.

Nyní Britney Spears zveřejnila video, na němž drží kytaru, a napsala: „Je to pro mě emocionální den. Kytary mi připomínají mimozemská miminka, mají tak jemné struny. O hudbě se říká, že je řečí andělů. Tuhle kytaru jsem si koupila v Mexiku s nadějí, že jednou budu moci mít další dítě.“

Britney Spears se vrátila na Instagram a opět se předvádí v prádle (listopad 2025)

Spears a Asghari v roce 2022 oznamovali potrat společným prohlášením. „S nejhlubším zármutkem musíme oznámit, že jsme v rané fázi těhotenství přišli o naše zázračné dítě. Pro každého rodiče je to zdrcující období. Možná jsme měli s oznámením počkat do pozdější fáze těhotenství, byli jsme však příliš nadšení, že se můžeme podělit o dobrou zprávu,“ napsal tenkrát pár, který se o rok později rozešel a následně rozvedl.

Zpěvačka také fanouškům vystvětlila, proč na videích na sociálních sítích tančí spoře oděná. Tvrdí, že asi před třěmi jí zloděj vykradl polovinu šatníku, vzal i šperky a peníze. To následně vedlo k její „rebelii“, že se na Instagramu prezentovala „lacině“.

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