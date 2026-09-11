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Sexuální touha všech mužů s věkem slábne, je si jistý herec Brian Austin Green

Autor:
  13:00
Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová

Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová | foto: Profimedia.cz

Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová
Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová
Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová
Brian Austin Green a jeho bývalá manželka Megan Foxová
27 fotografií
Herec Brian Austin Green otevřeně promluvil o stárnutí a změnách, které u něj osobně s přibývajícím věkem přicházejí. Třiapadesátiletý představitel Davida Silvera ze seriálu Beverly Hills 90210 přiznal, že u sebe dlouhodobě pozoruje ústup sexuální touhy. O tématu mluvil ve svém podcastu I Do, Pt. 2, když odpovídal na dotaz posluchače.

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Na otázku, zda mužům s věkem skutečně klesá chuť na sex, odpověděl jednoznačně. „Jistě. Rozhodně. Samozřejmě,“ uvedl. Podle Greena souvisí změny mimo jiné s testosteronem, jehož hladina u mužů s věkem přirozeně klesá.

„Je to chemická záležitost. Jde o testosteron, o který muži postupem času přirozeně přicházejí,“ vysvětlil herec. Dodal, že existují možnosti, jak hladinu testosteronu ovlivňovat, podle něj však ústupu sexuální touhy s přibývajícím věkem nelze zcela zabránit.

Pro Greena proto dnes ve vztahu nabývá na významu také citová blízkost. Se svou jednačtyřicetiletou snoubenkou Sharnou Burgessovou podle svých slov vnímá intimitu jako něco, co nestojí pouze na fyzické přitažlivosti. „Už nejde jen o samotný fyzický akt. Jsou v tom také emoce,“ řekl.

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Herec Brian Austin Green na festivalu Comic Con Revolution v Ontario Convention Center v kalifornském Ontariu, 16. května 2026
Brian Austin Green a Tori Spellingová v seriálu Beverly Hills 90210 (1990)
Brian Austin Green se snoubenkou Sharnou Burgessovou
27 fotografií

Důležitou součástí jejich vztahu je podle něj otevřená komunikace. Už na jeho začátku se prý oba shodli, že spolu budou mluvit o všem a své pocity nebudou zatajovat.

„Už velmi brzy jsme se shodli, že budeme mluvit o všem. Když se tedy ona nebo já nějak cítíme, nezůstává to nevyřčené,“ popsal.

K tomuto přístupu podle něj přispěla také zkušenost z předchozího vztahu. Green byl téměř patnáct let s herečkou Megan Foxovou, z toho přibližně deset let byli manželé. Mají spolu tři děti. Jejich vztah nakonec skončil rozvodem, který podle herce neočekával.

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Po rozpadu manželství podstoupil několik terapií a snažil se pochopit, jaké vlastní vzorce chování do vztahů přinášel a co v nich nefungovalo. Došel přitom k přesvědčení, že před vznikem milostného vztahu je důležité nejprve vybudovat skutečné přátelství.

„Když začnete skutečným spojením s někým, nemáte takové obavy, zda o vás má opravdu zájem, protože spolu už mluvíte velmi otevřeně,“ vysvětlil.

Green a Burgessová tvoří pár od roku 2020, v roce 2023 se zasnoubili. Společně mají syna Zanea, který se narodil v roce 2022. Green má ještě čtyři syny z předchozích vztahů. Tři z nich, Noaha, Bodhiho a Journeyho, má s bývalou manželkou Megan Foxovou, nejstaršího syna Kassia má s herečkou Vanessou Marcilovou.

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