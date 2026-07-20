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Šlo jen o sex. Brian Austin Green promluvil o vztahu s exmanželkou Megan Foxovou

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  9:03
Herec Brian Austin Green (53) se po letech ohlédl za manželstvím s Megan Foxovou (40). Přiznal, že ve vztahu zpočátku hrála zásadní roli fyzická přitažlivost. Po rozvodu s pomocí terapeutů svůj přístup k partnerství přehodnotil.

Brian Austin Green a Megan Foxová tvořili pár téměř patnáct let, z toho bezmála deset let byli manželé. Herec nyní otevřeně přiznal, že jeho tehdejší přístup ke vztahům byl založen jen na fyzické přitažlivosti.

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Brian Austin Green a Megan Foxová
67 fotografií

„Před mou současnou partnerkou Sharnou jsme s bývalou manželkou Megan byli spolu téměř patnáct let. Skoro deset let jsme byli manželé a na prvním místě pro mě byla fyzická přitažlivost a sex,“ uvedl Green v podcastu I Do, Part 2. „Když mě žena sexuálně přitahovala, postupně jsem kolem toho budoval vztah,“ popsal svůj někdejší pohled na partnerské soužití.

Po rozpadu manželství s Foxovou se rozhodl, že stejné chyby už opakovat nechce. Začal proto docházet na terapii a zaměřil se také na vlastní chování ve vztazích. „Věděl jsem, že nechci opakovat věci, které jsem dělal. Proto jsem prošel různými druhy terapie, abych skutečně zjistil, co jsem do vztahu přinášel já sám, co bylo toxické, nebylo dobré a vztahu vůbec nepomáhalo,“ vysvětlil herec.

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Jinak podle svých slov přistupoval ke vztahu s tanečnicí Sharnou Burgessovou (41), se kterou se dal dohromady v roce 2020. Dvojice nejprve vybudovala přátelství. A až poté se jejich vztah změnil v partnerský.

„Když začnete skutečným propojením s druhým člověkem, nemáte takové obavy, zda o vás má doopravdy zájem, protože spolu už mluvíte velmi otevřeně. Vyložili jsme karty na stůl a řekli jste si o sobě všechno,“ uvedl Green. „Bylo nám potom docela jasné: ‚Měli bychom se držet toho, co máme. Zdá se, že to funguje,‘“ dodal.

Green a Foxová se seznámili v roce 2004 při natáčení seriálu Hope & Faith. Vzali se v roce 2010 a mají spolu tři syny Noaha, Bodhiho a Journeyho. Jejich rozvod byl dokončen v roce 2021.

Herec má také syna Kassiuse z dřívějšího vztahu s herečkou Vanessou Marcilovou a syna Zanea s Burgessovou. S australskou tanečnicí se v roce 2023 zasnoubil.

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