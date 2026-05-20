Bratr princezny Diany se počtvrté oženil. Vzal si norskou archeoložku

Novomanželé se pochlubili svatebními fotografiemi pořízenými uprostřed pouště. Nevěsta měla na sobě bílé lněné šaty a boty na podpatku a v ruce kytici bílých růží. Ženich oblékl tmavý oblek a světlou košili bez kravaty či motýlka.
„Oba se cítíme neuvěřitelně šťastní, že jsme se od kolegů posunuli k přátelství, k hluboké lásce a spojení. Každá fáze našeho vztahu byla podpořena smíchem a sdílíme vášeň pro život,“ stojí v prohlášení novomanželů.
Spencer a Jarmanová spolu chodí dva roky. Příběh jejich lásky přitom začal jako z románu. Cat dorazila na historické rodové sídlo Althorp v roce 2021 s krumpáčem v ruce, aby zde vedla archeologické vykopávky. Z pracovního přátelství nakonec vznikl vztah, který dvojice oficiálně potvrdila před dvěma lety. Hrabě zrecenzoval její knihu z roku 2021 s názvem River Kings a od té doby mají spolu podcast a společně pracovali na archeologických vykopávkách.
První manželkou Charlese Spencera byla Victorie Aitkenová. Vzali se v roce 1989 a rozvedli o osm let později. Většinu času trávili v Jižní Africe a mají spolu čtyři děti - lady Kitty (35), dvojčata lady Elizu a lady Amelii (33) a vikomta Louise (32).
Jeho druhou manželkou byla Caroline Freudová, bývalá manželka podnikatele Matthewa Freuda. Vzali se v roce 2001 a byli spolu šest let. Mají spolu dvě děti – Edmunda (22) a lady Laru (19).
Třetí hraběnkou Spencerovou byla Karen Gordonová, rozená Villeneuve. Vzali se v roce 2011, rozešli o tři roky později a rozvod dokončili v roce 2025. Mají spolu jedno dítě – lady Charlotte (3).
Cat Jarmanová byla dříve vdaná za Toma Jarmana a je matkou dvou synů. Trpí roztroušenou sklerózou, kterou jí diagnostikovali v roce 2016 během jejího doktorského studia. Kvůli své diagnóze se soudila s třetí exmanželkou svého nynějšího chotě. V říjnu 2024, uprostřed rozvodového řízení Spencerových, Jarmanová zažalovala hraběnku Karen Spencerovou za údajné vyzrazení její diagnózy ostatním, včetně hraběte.
Podle právníků hraběnky ale exmanžel Jarmanové dobrovolně sdělil informace o roztroušené skleróze lady Spencerové, což naznačuje, že se nejednalo o tajemství. Soudní spor byl urovnán v prosinci 2025.